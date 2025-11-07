बालाघाट के जंगल से नक्सलियों की रायफल बरामद, घायल होने के भी मिले सबूत

balaghat news: खून से सने जूते, पिठ्ठू बैग, उपयोग किया गया इंजेक्शन व मेडिसिन, टेंट बनाने के सामान: फोटो सोर्स पत्रिका
Balaghat news: रूपझर के जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच 2 नवम्बर को हुई मुठभेड़ के स्थान पर सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को नक्सलियों की रायफल सहित अन्य सामान मिले हैं। पुलिस का दावा है सुरक्षाबलों की जवाबी फायरिंग में नक्सली घायल हुए है। जिसके साक्ष्य मिले है।
पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा की टीमें तथा थानों एवं चौकियों के बल ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जंगल में नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं से भरा बैग एवं एक रायफल मिली है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। सर्चिग के दौरान हताहत नक्सली के खून से सनी मिट्टी व जूते पाए गए हैं। भागने की दिशा में कुछ दूरी पर उपचार के लिए उपयोग किए गए इंजेक्शन एवं दवा मिले हैं। घने जंगलों में फरार नक्सलियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि बरामद सामानों में एक रायफल, एक बैग, पांच बड़े थैले, त्रिपाल, खून लगे एक जोड़ी जूते, एफ.एम. रेडियो , दो नग छाता, तीन बास की लाठी, एक नक्सली वर्दी एवं दैनिक उपयोग के कपड़े। मेडिकल बाक्स जिसके अंदर दवाईयों एवं इंजेक्शन, नक्सली डायरी, सब्जियां,अनाज एवं खाने पीने का सामान बरामद हुआ है।
