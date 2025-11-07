बालाघाट के जंगल से नक्सलियों की रायफल बरामद, घायल होने के भी मिले सबूत



पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा की टीमें तथा थानों एवं चौकियों के बल ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जंगल में नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं से भरा बैग एवं एक रायफल मिली है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। सर्चिग के दौरान हताहत नक्सली के खून से सनी मिट्टी व जूते पाए गए हैं। भागने की दिशा में कुछ दूरी पर उपचार के लिए उपयोग किए गए इंजेक्शन एवं दवा मिले हैं। घने जंगलों में फरार नक्सलियों की तलाश की जा रही है।