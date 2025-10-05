17 दिन में दूसरी बार नक्सलियों ने उपस्थिति का कराया अहसास

बीते कुछ समय से बालाघाट और आस पास के क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। लगातर सामने आ रही मुठभेड़ से साफ जाहिर है कि नक्सली दोबारा सक्रिय होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में है। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चला रही है और नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिशें जारी हैं।

जिले के लांजी में युवक को पुलिस की मुखबिरी के शक में अगवा कर मौत के घाट उतारने वाले नक्सलियों से 17 दिन बाद फिर रात पुलिस का आमना-सामना हुआ है। बीती देर रात किरनापुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता के घने जंगल में मुठभेड़ हुई। हालांकि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है।

बता दें कि 17 सितंबर की देर रात मलाजखंड दलम के नक्सलियों ने लांजी के चौरिया निवासी देवेंद्र यादव को अगवा कर लिया था। मौके पर कुछ पर्चे भी छोड़े थे, जिसमें देवेंद्र को पुलिस का मुखबिर बताकर उसे मौत की सजा देने की बात लिखी थी। अगले दिन ग्रामीणों ने देवेंद्र का शव मिला था।