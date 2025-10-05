Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

17 दिन में दूसरी बार नक्सलियों ने उपस्थिति का कराया अहसास

पुलिस ने जिलेभर में तेज किया सघन तलाशी अभियान जून 2025 में पुलिस के मिली थी बड़ी सफलता, तीन महिला नक्सलियों को पुलिस ने किया था ढेर

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 05, 2025

जिले के कलकत्ता के जंगल में नक्सलियों की आमद

जिले के कलकत्ता के जंगल में नक्सलियों की आमद

बीते कुछ समय से बालाघाट और आस पास के क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। लगातर सामने आ रही मुठभेड़ से साफ जाहिर है कि नक्सली दोबारा सक्रिय होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में है। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चला रही है और नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिशें जारी हैं।
जिले के लांजी में युवक को पुलिस की मुखबिरी के शक में अगवा कर मौत के घाट उतारने वाले नक्सलियों से 17 दिन बाद फिर रात पुलिस का आमना-सामना हुआ है। बीती देर रात किरनापुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता के घने जंगल में मुठभेड़ हुई। हालांकि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है।
बता दें कि 17 सितंबर की देर रात मलाजखंड दलम के नक्सलियों ने लांजी के चौरिया निवासी देवेंद्र यादव को अगवा कर लिया था। मौके पर कुछ पर्चे भी छोड़े थे, जिसमें देवेंद्र को पुलिस का मुखबिर बताकर उसे मौत की सजा देने की बात लिखी थी। अगले दिन ग्रामीणों ने देवेंद्र का शव मिला था।

पुलिस ने तेज किया सर्चिंग अभियान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान कलकत्ता सहित आसपास के जंगल में सघन सर्चिंग अभियान शुरू किया। नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच कितने राउंड फायर हुए, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया गया कि नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। हालाकि सुरक्षा बल नक्सलियों के पीछे तलाशी अभियान चला रहे हैं।

नक्सली मना रहे वर्षगांठ

जानकारी के अनुसार नक्सली इन दिनों अपने संगठन की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हर साल 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक माओवादी इस वर्षगांठ पर जगह-जगह बैनर, पोस्टर टांगकर सरकार और पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों को बरगलाते हैं। नक्सलियों के खात्मे की तिथि मार्च 2026 को देखते हुए पुलिस भी पुरी मुस्तैदी के साथ जिले के जंगलों में डटी हुई है। सर्चिंग को और तेज कर दिया गया है।

जून माह में मारे गए थे चार नक्सली

जिले में सुरक्षाबल के जवानों ने जून 2025 में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। पुलिस और हॉक फोर्स ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल था। नक्सलियों के पास से ग्रेनेड लॉन्चर, एसएलआर और दूसरे हथियार बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के बाद एक बार फिर पुलिस का नक्सलियों से सामना हुआ। हालाकि इस बार कोई सफलता नहीं मिल पाई है।

वर्सन

बीती रात मलाजखंड दलम के नक्सलियों ने सर्चिंग कर रहे सुरक्षा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक्सचेंज आफ फायर में 8.10 नक्सलियों के शामिल होने की संभावना है। हमारी टीमें नक्सलियों की सर्चिंग में जुटी हैं।
आदर्शकांत शुक्ला, एएसपी बैहर बालाघाट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 10:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / 17 दिन में दूसरी बार नक्सलियों ने उपस्थिति का कराया अहसास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 दिनों में मांग पुरी नहीं होने पर फिर किया जाएगा आंदोलन

विकास कार्यों को लेकर की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त
बालाघाट

देश प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी मानना, प्रकृति से जुड़ाव स्वस्थ्य शरीर के लिए जरूरी

जिले में पहली बार आयोजित हुआ आइएमए एमपीकान 2025 का आयोजन
बालाघाट

एमपी के बालाघाट में ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, पुल पर रूकी रही ट्रेन, देखें वीडियो

balaghat
बालाघाट

यहां दो दिनों में चार लोगों की मौत, जाने क्या है मौत की वजह-

कटंगी क्षेत्र में अलग-अलग दुर्घटना में चार मौत
बालाघाट

रावण के साथ कुंभकरण और मेघनाथ का पुतला भी किया गया दहन

तुषार ने धारण किया हनुमान का चोला
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.