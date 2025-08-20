न वाइब्रेटर चला रहे न सरिया सही अंतर पर बांधी गई

ताजा मामला खैरलांजी मंडी प्रांगण में 52.85 लाख की लागत से किए जा रहे सीमेंट सडक़ और नाली का निर्माण कार्य का सामने आया है। स्थानीय जागरूक ग्रामीण मकसूद अली के अनुसार कुछ लंबाई की सडक़ एक डेढ़ माह पहले ही बन चुकी है, कुछ का काम जारी है। वर्तमान में यहां ठेकेदार द्वारा जो सडक़ और नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसमें वाइब्रेटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। इन दोनों कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हंै। नाली निर्माण कार्य में समान दूरी पर सरिया नहीं बांधी जा रही है। कहीं बहुत पास तो कहीं बहुत दूरी पर सरिया बांधी जा रही है। भविष्य में यह नाली मजबूत नहीं बनने के कारण कभी भी क्षतिग्रस्त और धसकने के आसार बन रहे हैं। वाइब्रेटर नहीं चलने से नाली की दीवार कहीं कहीं पर खोखली भी हो चुकी है। जिम्मेदारों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।