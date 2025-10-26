शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सडक़ पर उतरा पुलिस अमला

शहर की बिगडै़ल यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहन चालकों को यातायात नियमों का बोध कराकर नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस अमला शहर की सडक़ों पर उतरा। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशन पर पुलिस विभाग ने शहर के 18 स्थानों को चिन्हित कर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। इनके अलावा 06 मोबाइल पार्टियां और सात बाइक पार्टियां भी तैनात की गई है।

यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख, उन वाहनों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान चेकिंग पाइप से तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको को रोककर, विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।