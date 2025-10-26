Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सडक़ पर उतरा पुलिस अमला-

शहर के 18 स्थानों पर बनाए गए विशेष चेकिंग पॉइंट 06 मोबाइल पार्टियां और सात बाइक पार्टियां भी की गई तैनात 1 नवंबर से हेलमेट का नियम होगा अनिवार्य

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 26, 2025

शहर के 18 स्थानों पर बनाए गए विशेष चेकिंग पॉइंट

शहर के 18 स्थानों पर बनाए गए विशेष चेकिंग पॉइंट

शहर की बिगडै़ल यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहन चालकों को यातायात नियमों का बोध कराकर नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस अमला शहर की सडक़ों पर उतरा। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशन पर पुलिस विभाग ने शहर के 18 स्थानों को चिन्हित कर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। इनके अलावा 06 मोबाइल पार्टियां और सात बाइक पार्टियां भी तैनात की गई है।
यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख, उन वाहनों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान चेकिंग पाइप से तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको को रोककर, विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।

एक नजारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में शुक्रवार की रात को नजर आया। इस दौरान छोटे स्तर के कर्मचारियों के लेकर वरिष्ठ स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारियों ने वाहन चालकों को रोककर यातायात नियम कानूनों की जानकारी दी। त्योहारों के सीजन में होटल संचालको को रात्रि के समय दी गई छूट भी वापस कर रात 11 बजे तक होटल का संचालन बंद किए जाने की बात कही गई। साथ ही 1 नवंबर से हेलमेट की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी वरिष्ठ अधिकारियों ने कही है।

एसपी ने स्वयं देखी व्यवस्था

शहर की अराजक हो चुकी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी अब स्वयं एसपी आदित्य मिश्रा ने ली है। गत देर शाम एसपी मिश्रा शहर के अंबेडकर चौक पहुंचे और अव्यवस्थित वाहनों के आवागमन को देखते हुए उन्होंने अमले को बुलाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद सीएसपी से लेकर आरक्षक तक का अमला, जैकेट और लाठी के साथ मैदान में उतरा। पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने 12 पाईंट बनाए हैं। यहां से वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल पार्टी भी घूमेगी। चौक-चौराहो पर यातायात स्टापर भी लगाए जा रहे हैं। ताकि आवागमन व्यवस्थित हो सके।

नाबालिग भर रहे फर्राटा

शहर में स्कूली बच्चों से लेकर नाबालिग तक फर्राटे से वाहन दौड़ा रहे हैं। पुलिस देखकर भी अनदेखा कर रही है। शहर में वैसे तो यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हंै, लेकिन कोई पेड़ के नीचे तो कोई हॉटल के आसपास खड़ा होकर मोबाइल चलाता नजर आता है। शहर का यातायात वाहन चालकों की मनमर्जी का दिखाई देता है। अब एसपी आदित्य मिश्रा ने जब शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने का जिम्मा लिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू और व्यवस्थित होगी।

1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य

सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि देखने में आ रहा था कि लोग मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे हैं। युवा पीढ़ी तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रही है। शाम के समय वॉक करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यातायात को सुचारू बनाने, पाईंट के साथ ही मोबाइल टीम को भी तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य होगा और जीरो हेलमेट टालरेंस अभियान चलेगा, जिसमें सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सडक़ पर उतरा पुलिस अमला-

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन मिलरो की अमानत राशि राजसात कर करवाई जा रही भरपाई

बालाघाट कस्टम मिलिंग घोटाला
बालाघाट

जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 403 परिवारों के घर पहली बार पहुंची बिजली

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना बनी सहारा-
बालाघाट

सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटका-

रूपझर थाना के ग्राम पौंडी के बैगाटोला का मामला, जांच में जुटी पुलिस
बालाघाट

बड़ी खबर! एमपी में एक और घोटाला…5 करोड़ से ज्यादा का धान स्टॉक गायब, FIR दर्ज

custom paddy milling Scam Balaghat MP
बालाघाट

बाबू ने की 10.53 लाख की धोखाधड़ी, अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा

बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.