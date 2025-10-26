शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सडक़ पर उतरा पुलिस अमला

शहर के 18 स्थानों पर बनाए गए विशेष चेकिंग पॉइंट
शहर की बिगडै़ल यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहन चालकों को यातायात नियमों का बोध कराकर नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस अमला शहर की सडक़ों पर उतरा। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देशन पर पुलिस विभाग ने शहर के 18 स्थानों को चिन्हित कर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। इनके अलावा 06 मोबाइल पार्टियां और सात बाइक पार्टियां भी तैनात की गई है।
यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख, उन वाहनों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान चेकिंग पाइप से तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको को रोककर, विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।
एक नजारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में शुक्रवार की रात को नजर आया। इस दौरान छोटे स्तर के कर्मचारियों के लेकर वरिष्ठ स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारियों ने वाहन चालकों को रोककर यातायात नियम कानूनों की जानकारी दी। त्योहारों के सीजन में होटल संचालको को रात्रि के समय दी गई छूट भी वापस कर रात 11 बजे तक होटल का संचालन बंद किए जाने की बात कही गई। साथ ही 1 नवंबर से हेलमेट की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी वरिष्ठ अधिकारियों ने कही है।
शहर की अराजक हो चुकी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी अब स्वयं एसपी आदित्य मिश्रा ने ली है। गत देर शाम एसपी मिश्रा शहर के अंबेडकर चौक पहुंचे और अव्यवस्थित वाहनों के आवागमन को देखते हुए उन्होंने अमले को बुलाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद सीएसपी से लेकर आरक्षक तक का अमला, जैकेट और लाठी के साथ मैदान में उतरा। पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने 12 पाईंट बनाए हैं। यहां से वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल पार्टी भी घूमेगी। चौक-चौराहो पर यातायात स्टापर भी लगाए जा रहे हैं। ताकि आवागमन व्यवस्थित हो सके।
शहर में स्कूली बच्चों से लेकर नाबालिग तक फर्राटे से वाहन दौड़ा रहे हैं। पुलिस देखकर भी अनदेखा कर रही है। शहर में वैसे तो यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हंै, लेकिन कोई पेड़ के नीचे तो कोई हॉटल के आसपास खड़ा होकर मोबाइल चलाता नजर आता है। शहर का यातायात वाहन चालकों की मनमर्जी का दिखाई देता है। अब एसपी आदित्य मिश्रा ने जब शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने का जिम्मा लिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू और व्यवस्थित होगी।
सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि देखने में आ रहा था कि लोग मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे हैं। युवा पीढ़ी तेज रफ्तार में वाहन दौड़ा रही है। शाम के समय वॉक करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यातायात को सुचारू बनाने, पाईंट के साथ ही मोबाइल टीम को भी तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य होगा और जीरो हेलमेट टालरेंस अभियान चलेगा, जिसमें सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
