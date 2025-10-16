Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

बैलगाडिय़ों पर सवार होकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजे जनप्रतिनिधि

अंबेडकर चौक पर हुई विशाल जनसभा धान-गेहूं के समर्थन मूल्य, बिजली बिल माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर बोला हमला

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 16, 2025

कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने किसान क्रांति यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से हुई। जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, किसान और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कांग्रेस नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहां समापन एक विशाल जनसभा के रूप में हुआ।

संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बीते 22 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी किसान उपेक्षा, बिजली संकट और बढ़ती लागत से त्रस्त हैं। चुनावों में लोक लुभावने वादों से किसानों को भ्रमित कर भाजपा ने हर बार विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2023 के विस चुनावों में किसानों से वादा किया था कि धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति और गेहूं का 2700 प्रति क्विंटल किया जाएगा, लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया।

इन मांगों पर किया प्रदर्शन

जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हित में मांग पत्र भी पढ़ा। जिसमें प्रमुख रूप से धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का 2700 प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों को 24 घंटे सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराई जाए। किसानों पर दर्ज झूठे बिजली चोरी के प्रकरण वापस लिए जाएं। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएं। जिले के प्रमुख जलाशयों और नहरों की नियमित मर मत व सफाई की जाए। गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराए जाएं। नकली खाद-बीज सख्त कार्रवाई हो। फसलों के नुकसान का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू की जाए। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए बीमा राशि दी जाए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस राज्यभर में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 07:49 pm

Published on:

16 Oct 2025 07:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बैलगाडिय़ों पर सवार होकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजे जनप्रतिनिधि

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन हाथियों की मदद से चार परिक्षेत्रों की टीम कर रहे रेस्क्यू

बाघ को पकडऩे और जंगल में खदेडऩे शुरू किया रेस्क्यू
बालाघाट

क्या डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुआ मालखाना का निरीक्षण व सत्यापन?

केलेण्डर जारी कर अफसर करते हैं वार्षिक व अद्र्धवार्षिक थाना निरीक्षण व मालखाना का सत्यापन
बालाघाट

इतिहास बनकर रह गई गायखुरी पत्थर की रंगोली

30-35 वर्ष से गायखुरी में रंगोली बनाने का कार्य हुआ बंद
बालाघाट

बैहर विधायक संजय उइके ने बच्चों में जगाई प्रतिभा की लौ

आयोजित की प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
बालाघाट

पूर्व सांसद के आरोप के बाद मची खलबली

84 लाख रुपए मालखाना से चोरी का लगाया आरोप
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.