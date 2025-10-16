बैलगाडिय़ों पर सवार होकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजे जनप्रतिनिधि

जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हित में मांग पत्र भी पढ़ा। जिसमें प्रमुख रूप से धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का 2700 प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों को 24 घंटे सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराई जाए। किसानों पर दर्ज झूठे बिजली चोरी के प्रकरण वापस लिए जाएं। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएं। जिले के प्रमुख जलाशयों और नहरों की नियमित मर मत व सफाई की जाए। गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराए जाएं। नकली खाद-बीज सख्त कार्रवाई हो। फसलों के नुकसान का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू की जाए। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए बीमा राशि दी जाए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस राज्यभर में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।