बालाघाट

रेत खनन के लिए खोद डाले रास्ते, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

बैलगाड़ी चालकों ने किसानों का रास्ता किया बंद

3 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 09, 2025

बैलगाड़ी चालकों ने किसानों का रास्ता किया बंद

बैलगाड़ी चालकों ने किसानों का रास्ता किया बंद

मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत उमरी में चंदन नदी से अवैध रेत उत्खनन करने वाले बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर चालकों ने किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्ते को ही खोद डाला है। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन किसानों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 वर्षों से कटंगी क्षेत्र में चारों तरफ बैलगाड़ी चालकों की संख्या बढ़ गई है, जो बेरोकटोक नदियों से रेत का अवैध खनन कर व्यापार कर रहे हैं।
बैलगाड़ी चालकों को ग्रामीणों की जरूरत के मुताबिक नदी से रेत उत्खनन के लिए कहा गया था। लेकिन इन्होंने अपना सिंडिकेट बनाकर क्षेत्र की जीवन दायिनी चंदन नदी से रेत का बेजा उत्खनन कर नदी को बर्बाद कर रहे हैं। बेरोकटोक ये लोग आसानी से 5 से 10 किमी के एरिया में रेत का रात दिन परिवहन कर विक्रय करने में लगे हुए हैं। इन बैलगाड़ी चालकों की आड़ में कुछ ट्रैक्टर चालक भी रेत के अवैध कारोबार में लगे हुए है।

बिना रायल्टी के रेत का कारोबार

बिना रॉयल्टी और टीपी के यह लोग अपना अवैध कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। ऐसा ही कारोबार पूरे कटंगी और तिरोड़ी क्षेत्र में चल रहा है। रेत को बैलगाडिय़ों में भरने और परिवहन करने के दौरान बैल गाड़ी चालक खेतों के बीच से गुजरने वाले कच्चे रास्तों को भी रेत के लालच में गहराई तक खोद रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी यंत्र खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से कई बार किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां फंसकर पलट रहीं हंै।

पंचायत से सीएम तक शिकायत

ग्राम उमरी के किसानों ने ग्राम सरपंच से लेकर अनुविभागीय आधिकारी तक कई बार शिकायत कर चुके हैं। यहां तक की इन किसानों ने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 181 पर भी शिकायत करे हैं। बावजूद किसानों को उनकी समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं मिल पाया है। किसान चंद्रकुमार पंचेश्वर ने बताया बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर चालकों ने नदी से खेत के रास्ते के तरफ जाने वाले मार्ग को खोदकर गहरे गड्ढे कर दिए हैं। हम किसान अपने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण नहीं लेजा पाते हैं। खेती करने में बहुत दिक्कत आ रही है।

किसानों ने बताई समस्या

किसान संदीप पंचेश्वर ने बताया कि हम रोजाना इसी रास्ते से खेत तक जाते थे, लेकिन अब रास्ता इतना खराब हो गया है कि वाहन ले जाना मुश्किल है। किसान राजकुमार पंचेश्वर ने कहा रेत भरने वाले ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चालकों ने रास्ते को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। बारिश होने पर यहां पानी भर जाता है। बहुत खतरा लगता है और हम फसल भी देखने नहीं जा पाते। इस समय जंगली सूकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिला किसान सुरेखा पंचेश्वर का कहना है कि कई बार समझाने के बाद भी यह लोग रेत भरने का काम नहीं रोक रहे हैं। रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए है। किसानों की बातों को अनसुना कर रहे हैं। प्रशासन से ही उम्मीद है कि इन अवैध रेत उत्खनकर्ताओं पर कार्रवाई करें।

खनन पर रोक व कार्रवाई की मांग

ग्राम उमरी के किसानों में प्रमुख संदीप पंचेश्वर, दिलीप पंचेश्वर, राजकुमार पंचेश्वर, सुरेखा पंचेश्वर, देवेंद्र पंचेश्वर, हिरन पंचेश्वर, चंद्रकुमार पंचेश्वर, देवेंद्र पंचेश्वर ने प्रशासन से मांग की है कि रेत उत्खनन की इन अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर चालकों पर कार्रवाई करें, वहीं अब इन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। यदि हमारी समस्या का समाधान प्रशासन शीघ्र नहीं करता है, तो सभी किसानों को साथ लेकर वे सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे। पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी।

वर्सन

आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। इस मामले में मै स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। इस तरह का अवैधानिक कार्य पाया जाता है कार्रवाई की जाएगी।
केसी बोपचे, एसडीएम कटंगी

09 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / रेत खनन के लिए खोद डाले रास्ते, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

