रेत खनन के लिए खोद डाले रास्ते, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत उमरी में चंदन नदी से अवैध रेत उत्खनन करने वाले बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर चालकों ने किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्ते को ही खोद डाला है। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन किसानों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 वर्षों से कटंगी क्षेत्र में चारों तरफ बैलगाड़ी चालकों की संख्या बढ़ गई है, जो बेरोकटोक नदियों से रेत का अवैध खनन कर व्यापार कर रहे हैं।

बैलगाड़ी चालकों को ग्रामीणों की जरूरत के मुताबिक नदी से रेत उत्खनन के लिए कहा गया था। लेकिन इन्होंने अपना सिंडिकेट बनाकर क्षेत्र की जीवन दायिनी चंदन नदी से रेत का बेजा उत्खनन कर नदी को बर्बाद कर रहे हैं। बेरोकटोक ये लोग आसानी से 5 से 10 किमी के एरिया में रेत का रात दिन परिवहन कर विक्रय करने में लगे हुए हैं। इन बैलगाड़ी चालकों की आड़ में कुछ ट्रैक्टर चालक भी रेत के अवैध कारोबार में लगे हुए है।