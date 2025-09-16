Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

किसी ने सिलाई व्यवसाय को बढ़ाने में लगाई राशि, कोई हर माह मिलने वाली राशि की कर रही बचत

योजना से प्राप्त राशि को विभिन्न तरीको से खर्च कर रहीं महिलाएं

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 16, 2025

योजना से प्राप्त राशि को विभिन्न तरीको से खर्च कर रहीं महिलाएं
योजना से प्राप्त राशि को विभिन्न तरीको से खर्च कर रहीं महिलाएं

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने जिले की महिलाओं के जीवन में एक नया सबेरा लाया है। इस राशि को किसी ने बहन ने सिलाई व्यवसाय को बढ़ाने में लगाया है, कोई हर माह बचत कर रही है। कुछ एक ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने में राशि लगाई है। बहने योजना से प्राप्त राशि को विभिन्न तरीको से खर्च कर रहीं हैं। जानकारी के अनुसार इस योजना से जिले की लाडली बहनों को अब तक कुल 1194 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। यह राशि न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है।
मप्र सरकार ने जून 2023 में इस योजना की पहली किश्त के रूप में 01-01 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में अंतरित की गई थी। जिले की 03 लाख 51 हजार 791 बहनों के खाते में 33 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि जमा हुई थी। 12 सितंबर 2025 को इस योजना की 28 वीं किश्त के रूप में जिले की 03 लाख 47 हजार 634 बहनों के खाते में 41 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि जमा हुई है। इस प्रकार लाड़ली बहना योजना में जिले की बहनों की खातों में अब तक कुल 1194 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि आ चुकी है। इस राशि से महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं।

जरूरत के हिसाब से खर्च कर रही महिलाएं

शहर की रीता गौतम ने लाड़ली बहना योजना की राशि से अपने सिलाई के व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। शहर की ही माधुरी खंडेलकर ने हर माह मिलने वाली राशि को बचत करके रखा है और वह इस राशि का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने में खर्च करना चाहतीं हंै। निर्मला कोकोटे ने इस योजना की राशि अपनी पढ़ाई पर लगाई है और आज वह एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई कर रही है। लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को पुख्ता किया है। इस योजना में मिली राशि का उपयोग बहनें अटल पेंशन योजना में निवेश कर अपने भविष्य के लिए एक निश्चित पेंशन का इंतजाम कर रही हैं। कुछ बहनों ने इस योजना की राशि से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना बीमा कराया है।

महिलाओं को मिल रही नई दिशा

इस योजना का लाभ पाकर बहनों ने अपने जीवन को नई दिशा दी है। कहीं सिलाई मशीन की आवाज़ आत्म निर्भरता की कहानी कहती है, तो कहीं छोटे व्यवसायों से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कुछ महिलाओं के लिए पहले घर चलाना मुश्किल था, लेकिन अब उनकी समस्या का हल इस योजना ने कर दिया है। अब बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं। सरकार का यह कदम लाड़ली बहनों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / किसी ने सिलाई व्यवसाय को बढ़ाने में लगाई राशि, कोई हर माह मिलने वाली राशि की कर रही बचत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.