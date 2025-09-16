किसी ने सिलाई व्यवसाय को बढ़ाने में लगाई राशि, कोई हर माह मिलने वाली राशि की कर रही बचत

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने जिले की महिलाओं के जीवन में एक नया सबेरा लाया है। इस राशि को किसी ने बहन ने सिलाई व्यवसाय को बढ़ाने में लगाया है, कोई हर माह बचत कर रही है। कुछ एक ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने में राशि लगाई है। बहने योजना से प्राप्त राशि को विभिन्न तरीको से खर्च कर रहीं हैं। जानकारी के अनुसार इस योजना से जिले की लाडली बहनों को अब तक कुल 1194 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। यह राशि न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

मप्र सरकार ने जून 2023 में इस योजना की पहली किश्त के रूप में 01-01 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में अंतरित की गई थी। जिले की 03 लाख 51 हजार 791 बहनों के खाते में 33 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि जमा हुई थी। 12 सितंबर 2025 को इस योजना की 28 वीं किश्त के रूप में जिले की 03 लाख 47 हजार 634 बहनों के खाते में 41 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि जमा हुई है। इस प्रकार लाड़ली बहना योजना में जिले की बहनों की खातों में अब तक कुल 1194 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि आ चुकी है। इस राशि से महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं।