25 करोड़ से बनाकर तैयार हुआ 550 मीटर लंबा वैनगंगा नदी पर पुल

लोक निर्माण सेतु संभाग के कार्यपालन यंत्री अर्जुन सिंह सनोडिया ने बताया कि पुल बनने से आस पास के 9 ग्राम के 578 अनुसूचित जाति, 404 अनुसूचित जनजाति एवं 10 हजार 178 अन्य जातियों के इस प्रकार कुल 11 हजार 160 ग्रामवासियों की गरीबी उन्मूलन, शैक्षणिक, सामाजिक विकास आदि में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा एवं किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में यह पुल एक मील का पत्थर साबित होगा।

शासन एवं जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से वारासिवनी, बेनी, साकडी, डागोंरली मार्ग पर वैनगंगा नदी पर 550 मीटर लंबाई के उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए मप्र शासन द्वारा 30 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। 30 नवंबर 2019 को इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जो लगभग 25 करोड़ की लागत से 16 मार्च 2023 को पूर्ण हो गया है।

अर्जुन सिंह सनोडिया, कार्यपालन यंत्री