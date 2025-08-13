वैनगंगा नदी में डूबे तीनों युवकों के दूसरे दिन पांच किमी दूर मिले शव

12 अगस्त की शाम नहाने के दौरान बेनी वैनगंगा नदी में तीन युवक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए थे। रामपायली पुलिस और एसडीईआरएफ टीम ने दूसरे दिन बुधवार को घटना स्थल से करीब पांच किलो मीटर दूर से रेस्क्यू कर तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना स्थल और मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को रात्रि हो जाने के कारण नदी में डूबे युवकों की तलाश नहीं की जा सकी थी। बुधवार की सुबह से बालाघाट से पहुंची एसडीईआरएफ की टीम ने वैनगंगा नदी में डूबे युवकों को खोजने रेस्क्यू प्रारंभ किया। गोता खोरों की टीम को पहली सफलता डांगोरली घाट पर बने पुल के पास मिली। यहां से बालाघाट हट्टा निवासी युवक मोहित पिता महेश बुरडे (20) का शव बरामद किया। लगातार तलाशी करने पर साकड़ी घाट के पास से दूसरे युवक अखिल पिता चमन लाल बुरडे (21) के शव को निकाला गया। सुबह से रेस्क्यू करते हुए गोताखोरों ने दोपहर करीब 3 बजे तीसरे युवक के शव को भी ढूंढ निकाला साकड़ी घाट के पास ही तीसरे युवक राकेश नंदनवार भंडारा महाराष्ट्र निवासी का शव खोजा गया।