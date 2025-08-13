वैनगंगा नदी में डूबे तीनों युवकों के दूसरे दिन पांच किमी दूर मिले शव

12 अगस्त की शाम नहाने के दौरान बेनी वैनगंगा नदी में तीन युवक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए थे। रामपायली पुलिस और एसडीईआरएफ टीम ने दूसरे दिन बुधवार को घटना स्थल से करीब पांच किलो मीटर दूर से रेस्क्यू कर तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना स्थल और मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को रात्रि हो जाने के कारण नदी में डूबे युवकों की तलाश नहीं की जा सकी थी। बुधवार की सुबह से बालाघाट से पहुंची एसडीईआरएफ की टीम ने वैनगंगा नदी में डूबे युवकों को खोजने रेस्क्यू प्रारंभ किया। गोता खोरों की टीम को पहली सफलता डांगोरली घाट पर बने पुल के पास मिली। यहां से बालाघाट हट्टा निवासी युवक मोहित पिता महेश बुरडे (20) का शव बरामद किया। लगातार तलाशी करने पर साकड़ी घाट के पास से दूसरे युवक अखिल पिता चमन लाल बुरडे (21) के शव को निकाला गया। सुबह से रेस्क्यू करते हुए गोताखोरों ने दोपहर करीब 3 बजे तीसरे युवक के शव को भी ढूंढ निकाला साकड़ी घाट के पास ही तीसरे युवक राकेश नंदनवार भंडारा महाराष्ट्र निवासी का शव खोजा गया।
तीनों युवकों के शव का पुलिस अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल भिजवाए गए। इस पूरे तलाशी अभियान के दौरान एसडीओपी अभिषेक चौधरी, रामपायली थाना प्रभारी दिलीप मौर्य, एएसआई सुनील पांचाले, प्रआर शैलेन्द्र सैय्याम, आर आलोक बिसेन, नासिर अली मौजूद रहे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम बेनी में चमनलाल बुरडे के निवास पर महाराष्ट्र भंडारा निवासी उनके दामाद राकेश नंदनवार (32) व बालाघाट हट्टा निवासी उनके साडू़ का बेटा मोहित बुरडे (20) राखी और भुजली का पर्व मनाने आए हुए थे। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे चमनलाल अपने पुत्र अखिल, साड़ू भाई के पुत्र और दामाद के साथ बेनी वैनगंगा नदी में नहाने गए थे। यहां गहरे पानी में चले जाने से तीन लोग नदी में डूब गए थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उन्हें ढूढने का प्रयास किया था। लेकिन रात में अंधेरा हो जाने के कारण तीनों युवकों को खोजा नहीं जा सका था। बुधवार की सुबह से रामपायली पुलिस ने एसडीईआरएफ की टीम के साथ तलाश प्रारंभ की थी।
इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलने पर विधायक विवेक पटेल भी मंगलवार को ग्राम बेनी गए थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर पीडि़त परिवारों को यथा संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल रामपायली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। बताया गया कि राकेश नंदनवार की शादी हट्टा में हुई थी, उसकी 2 साल की बेटी है। भंडारा में होटल चलाता था। अखिल 12 वीं में पड़ता था। मोहित बीसीए का छात्र था। अखिल व मोहित अपने माता पिता की इकलौती संतान थे।