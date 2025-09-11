फर्जी रजिस्ट्री का मामला ढांक के तीन पात

एसडीएम के आदेश के बाद उपपंजीयक ने मामले की जांच शुरू की है। अपने जांच प्रतिवेदन में भूमि के मूलभूमि स्वामी जांच के दौरान उपस्थित नहीं होने का हवाला दिया गया है। अब पुन:उक्त भूमि का पटवारी से सीमांकन कराने की बात कही जा रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि स्थल निरीक्षण के समय क्रेता-विक्रेता को उपस्थित होने नहीं कहा गया। रजिस्ट्री के दौरान भी दस्तावेजों की जांच व मिलान नहीं किया गया। अब पुन: सीमांकन सहित अन्य जांच करवाकर लेट लतीफी की जा रही है।

हमने शिकायत के समय दोनों ही जमीनों की फोटो उपलब्ध कराई है। जिसमें स्पष्ट साबित होता कि फर्जी रजिस्ट्री की गई है। अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी थी। इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की जाएगी।

विजय मिश्रा, शिकायतकर्ता