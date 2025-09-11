Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

फर्जी रजिस्ट्री का मामला ढांक के तीन पात-

दो माह बाद भी तहसीलदार और उप पंजीयक की जांच नहीं हो पाई पूरी शिकायत कर्ता हो रहे परेशान, जांच में कोताही बरतने के आरोप लांजी की वार्ड 3 में स्थित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री का मामला रोक के बावजूद प्रशासन को गुमराह करते हुए फर्जी फोटो दस्तावेजों में लगाकर करवाई गईं है रजिस्ट्री

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 11, 2025

दो माह बाद भी तहसीलदार और उप पंजीयक की जांच नहीं हो पाई पूरी
दो माह बाद भी तहसीलदार और उप पंजीयक की जांच नहीं हो पाई पूरी

जिले के लांजी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 की एक विवादित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री का मामला अब ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को लेकर एसडीएम के निर्देश पर जांच तो शुरू हुई, लेकिन करीब दो माह का समय होने जा रहा है, अब तक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने मामले को दबाने के आरोप लगाए हैं। शीघ्र ही जांच पूरी कर रजिस्ट्री को अवैध घोषित किए जाने की मांग की है।

बता दें कि बोलेगांव निवासी कोमिन पति धनराज आमाडारे ने अपनी लांजी सेंट्रल बैंक के पीछे हल्का नंबर 19/60 स्थित खसरा नंबर 27/23, रकबा 0.024 हेक्टेयर कुल 240 वर्गमीटर भूमि को बिसोनी की भूनेश्वरी राजकुमार बेंदरे को बेचा है। यह वही जमीन है जिस पर ईडी ने डबल मनी मामले को लेकर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके रजिस्ट्री के दौरान किसी अन्य भूमि की फोटो दस्तावेज में लगाकर रजिस्ट्री करवा ली गई। शिकायत होने पर एसडीएम स्तर से जांच की जा रही है।

जिम्मेदारा दे रहे सफाई

एसडीएम के आदेश के बाद उपपंजीयक ने मामले की जांच शुरू की है। अपने जांच प्रतिवेदन में भूमि के मूलभूमि स्वामी जांच के दौरान उपस्थित नहीं होने का हवाला दिया गया है। अब पुन:उक्त भूमि का पटवारी से सीमांकन कराने की बात कही जा रही है। इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि स्थल निरीक्षण के समय क्रेता-विक्रेता को उपस्थित होने नहीं कहा गया। रजिस्ट्री के दौरान भी दस्तावेजों की जांच व मिलान नहीं किया गया। अब पुन: सीमांकन सहित अन्य जांच करवाकर लेट लतीफी की जा रही है।
वर्सन
हमने शिकायत के समय दोनों ही जमीनों की फोटो उपलब्ध कराई है। जिसमें स्पष्ट साबित होता कि फर्जी रजिस्ट्री की गई है। अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी थी। इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की जाएगी।
विजय मिश्रा, शिकायतकर्ता

हमने मामले के जांच के निर्देश दिए थे। मामले की जांच उपपंजीयक कार्यालय से की जा रही है। हम फालोअप लेंगे। जांच के दौरान जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आए, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कमलचंद सिंहसार, एसडीएम लांजी

Published on:

11 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / फर्जी रजिस्ट्री का मामला ढांक के तीन पात-

