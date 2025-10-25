सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटका

रूपझर थाना के ग्राम पौंडी के बैगाटोला का मामला, जांच में जुटी पुलिस
रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी अंतर्गत बैगाटोला के वार्ड नंबर 11 में शनिवार को एक सनसनी खेज मामला सामने आया है। यहां पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की पहले धारदार हथियार से हत्या की, फिर खुद रस्सी से फांसी पर लटकर जान दे दी।
पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बालाघाट से एफएसएल टीम बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार, शम्भूलाल पिता सीताराम कावरे 60 वर्ष की तीन बेटियां है। तीनों का विवाह हो गया है वह अपने घर में पत्नी सरस्वती बाई कावरे 50 वर्ष के साथ रहता था। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि सरस्वती बाई पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज भी चालू था। शम्भुलाल कावरे ने पहले पत्नी के साथ वाद विवाद किया और उसको मौत के घाट उतार दिया।
घटना के संबंध में मृतक दंपती का दामाद पुष्पराम पिता चंदन चौधरी 35 वर्ष ग्राम सुरवाही थाना भरवेली निवासी ने बताया कि शनिवार को वह दोपहर अपने भांजे निलेश नेवारे के साथ रिश्तेदार के घर ग्राम समनापुर में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आया था। जहां से ग्राम बैगाटोला अपनी सुसर के घर गया तो सामने से दरवाजा बंद था। दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। इस दौरान बीच वाले कमरे में सास सरस्वती बाई कावरे जमीन पर गिरी हुई थी, उनके सिर के पास जमीन पर खून फैला था और पास में ससुर शम्भूलाल कावरे के गले में रस्सी से फांसी लटका हुआ था। जिसकी जानकारी उसने तत्काल 112 को दी गई।
पौंडी के बैगाटोला में दंपती के शव उन्हीं के घर में मिले है। प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर वह भी फांसी पर झूल गया। बालाघाट से एफएसएल टीम बुलाकर मामले की जांच की जा रही है।
जेडी पटले, निरीक्षक, पुलिस थाना रूपझर।
