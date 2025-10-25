सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटका

घटना के संबंध में मृतक दंपती का दामाद पुष्पराम पिता चंदन चौधरी 35 वर्ष ग्राम सुरवाही थाना भरवेली निवासी ने बताया कि शनिवार को वह दोपहर अपने भांजे निलेश नेवारे के साथ रिश्तेदार के घर ग्राम समनापुर में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आया था। जहां से ग्राम बैगाटोला अपनी सुसर के घर गया तो सामने से दरवाजा बंद था। दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। इस दौरान बीच वाले कमरे में सास सरस्वती बाई कावरे जमीन पर गिरी हुई थी, उनके सिर के पास जमीन पर खून फैला था और पास में ससुर शम्भूलाल कावरे के गले में रस्सी से फांसी लटका हुआ था। जिसकी जानकारी उसने तत्काल 112 को दी गई।