प्रसिद्ध रामपायली का कार्तिक मेला, टिपुर जालने के साथ 05 नवंबर से होगा आगाज

मंदिर परिसर के नीचे हनुमान जी की मूर्ति भी स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्व मुखी लंगड़े हनुमान जी की मूर्ति का एक पांव जमीन और दूसरा पांव जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वर्षो पूर्व एक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की थी। तब करीब पचास फिट से अधिक का गड्ढा खोदा गया, लेकिन पांव का दूसरा छोर नहीं मिल सका। तब हनुमान जी ने स्वप्न में आकर बताया कि मूर्ति नदी किनारे ही रहने दो यदि मंदिर ही बनवाना है, तो मूर्ति के पास बनवाओं। मान्यताओं में है कि हनुमान जी का पांव पातल लोक तक गया है। यहां पहुंचने वाले भक्त इन मूर्तियों की कहानिया सुनकर भक्ती भाव से ओत प्रोत हो जाते हैं।