बदहाल हो चुके आंगनवाड़ी केन्द्र में गढ़ रहे देश का भविष्य

बताया गया कि वर्ष 2014 में बीआरजीएफ योजना से नया आंगनवाड़ी भवन बनाया गया। लेकिन इसके हाल भी बेहाल है। पिछले 12 सालों में जिम्मेदारों ने इसे शुरू करने की कोई पहल नहीं की। परिणाम स्वरूप इस भवन में ग्रामीणों ने अब अपनी बाड़ी लगाना शुरू कर दिया है। नलजल योजना के संचालन के लिए मीटर भी इसी भवन में लगाया गया है। जिसके तार भी परिसर में झूल रहे हंै। देख रेख के अभाव में यह भवन भी पुराने खंडहर नुमा स्थिति में पहुंच गया है। भवन के आस पास झाडिय़ां और कचरा फैल चुका है। जहरीले जीव जंतुओं का डेरा रहता है। जिम्मेदार नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंतित नजर नहीं आते हैं। शीघ्र ही कयाकल्प किए जाने की मांग की गई है।

क्षेत्र में जितने भी शासकीय भवन है, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भवनों को जिस कार्य के लिए बनाया गया है, उसी कार्य के लिए उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। ग्राम के जिम्मेदारों को नौनिहालों की सुरक्षा के मद्देनजर नए भवन की साफ-सफाई और मरम्मत करके स्थान पर आंगनवाड़ी का संचालन प्रारंभ करना चाहिए।

हिना कावरे, पूर्व विधायक लांजी