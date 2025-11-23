बदहाल हो चुके आंगनवाड़ी केन्द्र में गढ़ रहे देश का भविष्य

बीमारी परोसा रहा साडरा का आंगनवाड़ी केन्द्र, पहुंच मार्ग में भी नाली का खतरा
नौनिहालों को स्वस्थ्य जीवन शैली और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं कई तरह की बीमारी परोसा रहा है। दशकों के मरम्मत नहीं कराए जाने से भवन पूरी तरह से जर्जर और झाडिय़ों से घिर गया है। बावजूद इसके जिम्मेदार ध्यान नहीं रहे है। मामला लांजी क्षेत्र के साडरा स्थित आंगवाड़ी केन्द्र से जुड़ा है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने केन्द्र के सामने ही निस्तार का पानी जमा हो रहा है। इसी गंदे पानी को पार कर नौनिहाल केन्द्र तक पहुंच रहे हैं। लगातार पानी जमा होने से पानी के नीचे काई जम चुकी है, बच्चों के फिसलने से अनहोनी घटना की आशंका बनी रहती है। इसके बाद भी जर्जर और बदहाल स्थिति में केंद्र संचालित किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत साडरा में वैसे तो दो-दो आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, लेकिन केंद्र क्रमांक 01 का भवन जर्जर हो चुका है। केन्द्र में लगभग 30 बच्चों की दर्ज संख्या हैं। दुर्घटना के डर से पालक बच्चों को यहां भेजने से कतराने लगे हैं। गंदा पानी जमा होने से बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। लेकिन ग्राम सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं दे रहे हंै।
बताया गया कि वर्ष 2014 में बीआरजीएफ योजना से नया आंगनवाड़ी भवन बनाया गया। लेकिन इसके हाल भी बेहाल है। पिछले 12 सालों में जिम्मेदारों ने इसे शुरू करने की कोई पहल नहीं की। परिणाम स्वरूप इस भवन में ग्रामीणों ने अब अपनी बाड़ी लगाना शुरू कर दिया है। नलजल योजना के संचालन के लिए मीटर भी इसी भवन में लगाया गया है। जिसके तार भी परिसर में झूल रहे हंै। देख रेख के अभाव में यह भवन भी पुराने खंडहर नुमा स्थिति में पहुंच गया है। भवन के आस पास झाडिय़ां और कचरा फैल चुका है। जहरीले जीव जंतुओं का डेरा रहता है। जिम्मेदार नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंतित नजर नहीं आते हैं। शीघ्र ही कयाकल्प किए जाने की मांग की गई है।
क्षेत्र में जितने भी शासकीय भवन है, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भवनों को जिस कार्य के लिए बनाया गया है, उसी कार्य के लिए उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। ग्राम के जिम्मेदारों को नौनिहालों की सुरक्षा के मद्देनजर नए भवन की साफ-सफाई और मरम्मत करके स्थान पर आंगनवाड़ी का संचालन प्रारंभ करना चाहिए।
हिना कावरे, पूर्व विधायक लांजी
