Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

96 दिन से सील हैं सीसीएफ व दक्षिण उत्पादन डीएफओ का कार्यालय

25 साल पुराने मामले में कलकता हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यालय सील करने की हुई है कार्रवाई

2 min read

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Oct 14, 2025

25 साल पुराने मामले में कलकता हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यालय सील करने की हुई है कार्रवाई

25 साल पुराने मामले में कलकता हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यालय सील करने की हुई है कार्रवाई

बालाघाट. मध्यप्रदेश का बालाघाट इकलौता जिला है, जहां मुख्य वनसंरक्षक (सीसीएफ) व दक्षिण उत्पादन वनमंडलाधिकारी का कार्यालय 11 जुलाई से सील है। दोनों अधिकारी 96 दिन से अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं और विभाग इसे अब तक नहीं खुलवा पाया है।

दोनों कार्यालयों को उच्च न्यायालय कलकत्ता से आई टीम ने सील किया है। कार्यालय सील होने के बाद दक्षिण उत्पादन वनमंडल कार्यालय के डीएफओ अरिहंत कोचर तीन बार कलकत्ता (कोलकता) जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है।

यह है मामला

पश्चिम उत्पादन वनमंडल कार्यालय को वर्ष 2013 में दक्षिण उत्पादन वनमंडल में मर्ज किया गया। उक्त कार्यालय को मर्ज किए जाने के पहले कल्पतरू एग्रो फॉरेस्ट प्रा.लि. कलकत्ता की फर्म ने पश्चिम उत्पादन वनमंडल कार्यालय से वर्ष 1997 में 60 लॉट बांस के लिए निकाली गई निविदा में हिस्सा लिया। निविदा उसको मिली थी। गर्रा व लांजी डिपो से 43 लॉट बांस उसने उठा लिए। शेष बांस दूसरे डिपो से उठाने थे, जिसकी गुणवत्ता सही नहीं थी। उन्होंने उस समय इसकी शिकायत वन विभाग से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने इस मामले की याचिक उच्च न्यायालय कलकत्ता में लगाई। इस पर तीन माह पूर्व न्यायालय ने फैसला दिया कि 13 लाख लाभ का और 28 लाख रुपए ब्याज सहित जबसे मामला चल रहा है तब से फैसला होने तक उपलब्ध कराया जाए। वन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए तीन माह बाद 20 जून को कार्यालय कुर्क करने के आदेश दिए गए। इसके बाद 11 जुलाई को बालाघाट पहुंची टीम ने कार्यालय में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर सील कर दिया। इसके बाद से अब तक दोनों कार्यालय सील है। सीसीएफ के पास रेंजर्स कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार है। डीएफओ उत्पादन के पास उक्त कॉलेज के अनुदेशक का प्रभार है। ऐसे में दोनों उक्त कार्यालय में बैठ रहे हैं। यदि दोनों के पास उक्त कार्यालय का प्रभार नहीं होता तो वे कहां बैठते इसका जवाब उक्त अधिकारियों के पास भी नहीं है।

दक्षिण उत्पादन वनमंडल की लापरवाही

दक्षिण उत्पादन वनमंडल के तत्कालीन डीएफओ ने उच्च न्यायालय कलकत्ता में चल रहे मामले में लगातार तीन वर्ष तक अपना पक्ष नहीं रखा। बताया जा रहा है कि लगातार पक्ष नहीं रखे जाने से इस मामले में दूसरी पार्टी के पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया। इसके बाद निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर कार्यालय सील करने का आदेश न्यायालय ने दिया। बताया जा रहा है कि करीब तीन वर्ष तक नेहा श्रीवास्तव उक्त वनमंडल की डीएफओ रही, जिनके कार्यकाल में लापरवाही हुई है। वर्तमान डीएफओ अरिहंत कोचर है।

वर्जन - उच्च न्यायालय कलकत्ता में आवेदन फाइल करने की कार्रवाई की जा रही है। 28 अक्टूबर को आवेदन फाइल होगा। इसके बाद आगे सुनवाई होगी। - गौरव चौधरी, सीसीएफ बालाघाट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / 96 दिन से सील हैं सीसीएफ व दक्षिण उत्पादन डीएफओ का कार्यालय

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नक्सलियों को अंतिम सलाम के बचे 169 दिन

29 दिन में कई बार नक्सलियों ने दर्ज कराई उपस्थिति, एक युवक की हत्या की, पुलिस पर फायरिंग भी
बालाघाट

अमाड़ी की सब्जी खाने के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल में उपचार जारी

खैरलांजी में हुई मां-बेटी जहरखुरानी का शिकार
बालाघाट

अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा रूपझर से उकवा मार्ग

महज पांच किमी. के मार्ग तीन सौ से अधिक गढ्डे
बालाघाट

भविष्य की शिक्षक हो आप, बैगा जनजाति की छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बताएं टिप्स

कन्या छात्रावास का सहायक आयुक्त ने किया निरीक्षण
बालाघाट

सडक़ हादसों में तीन की मौत, दो युवक घायल, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

कटंगी खिडक़ीघाट, गर्रा शराब दुकान और लवादा गोंदिया नेशनल हाइवे पर हुए हादसे
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.