पाकिस्तानी कैद में बंद प्रसन्नजीत रंगारी के वतन वापसी का रास्ता हो रहा साफ

विक्रम देशमुख के अनुसार उन्होंने दिसंबर 2023 में ग्राम महकेपार पहुंचकर लापता प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा से मुलाक़ात कर उनके दावों को समझा और दस्तावेज देख थे। वर्ष 2024 में विदेश मंत्रालय भारत सरकार से संचालित मदद पोर्टल पर लापता प्रसन्नजीत की भारत वापसी हेतु शिकायत दर्ज कराई थी। 10 सितंबर 2025 को भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद पाकिस्तान से ईमेल के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई कि प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान के लाहौर स्थित पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सुनील अद्यय के नाम से उपचार ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से प्रसन्नजीत की शीघ्र रिहाई और भारत प्रत्यावर्तन (वापसी) के लिए निरंतर बातचीत कर रहा है। अभी हाल ही में 2 सितंबर 2025 को प्रसन्नजीत की रिहाई का मुद्दा पाकिस्तानी पक्ष के समक्ष उठाया गया था।