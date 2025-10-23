उजड़े वनस्पति उद्यान को संजीवनी की दरकार

गर्रा वनस्पति उद्यान में वैज्ञानिक अनुसंधान, वनस्पति संरक्षण, वनस्पती पौधों के प्रदर्शन और शिक्षा के उद्देश्य को लेकर दुर्लभ प्रजाति और औषधि युक्त पौधों का रोपण किया गया था। वनस्पति पौधों के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए सुरक्षित जालियां लगाकर बड़े-बड़े गमले लगाए गए थे, उन गमलों में विभिन्न प्रजाति के वनस्पती पौधों का रोपण किया गया था। इसके अलावा एक बड़े एरिया में विभिन्न प्रकार के औषधि युक्त पौधे लगाए गए थे। लेकिन पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी यहां एक भी वनस्पति पौधा पनप नहीं सका और गमले में रखे पौधे सूख गए हैं। कुछ पौधों को मवेशियों ने अपना निवाला बना वहीं कुछ सिंचाई के अभाव में सूख गए।