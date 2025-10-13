अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा रूपझर से उकवा मार्ग

बता दें कि जिला मुख्यालय से बैहर तक का मुख्य मार्ग अति जजर्र हो गया था। संज्ञान लेकर कलेक्टर ने बालाघाट से बैहर मार्ग तक मरम्मतीकरण हेतु निविदा निकाली थी, कार्य भी हुआ। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित रहवासी एरिया रूपझर से उकवा के बीच की मरम्म्मत कार्य नहीं किया गया। अब यह मार्ग पहले से भी अधिक जर्जर हो गया है। स्थानीयजनों की माने तो इस अकेले पांच किमी तक के मार्ग में ही 300 से अधिक गड्ढे हो गए हैं। सामान्य रूप से आने वालों को यह नजर नहीं आते और कारें और बाइक सवार प्रतिदिन गिर कर चोटिल हो रहे हैं। गाडिय़ों के कलपुर्जे हिलने लग गए हैं।