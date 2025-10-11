सडक़ हादसों में तीन की मौत, दो युवक घायल, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

तीसरा मामला गोंदिया हाईवे पर पांच अक्टूबर को हुए हादसे का सामने आया है। यहां सडक़ हादसे में घायल हुए शैलेष पिता ओंकार डोरस की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई है। 5 अक्टूबर को नेवरगांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जानकारी के अनुसार शैलेष अपनी बेटी का आधार कार्ड देने किरनापुर थाना अंतर्गत कोस्ते स्थित ससुराल गए थे। वहां से अपने गांव बोटेझारी के सागरटोला लौटते समय शाम करीब 7.30 बजे यह हादसा हुआ। पिकअप की टक्कर से शैलेष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया था

घायल शैलेष को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। हालांकि इलाज के दौरान ही शैलेष ने दम तोड़ दिया। शैलेष अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लगभग डेढ़ साल से उनकी पत्नी डुलेश्वरी अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही थी। शैलेष की मौत से परिवार का सहारा छिन गया है।