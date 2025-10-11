सडक़ हादसों में तीन की मौत, दो युवक घायल, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

कटंगी खिडक़ीघाट, गर्रा शराब दुकान और लवादा गोंदिया नेशनल हाइवे पर हुए हादसे
जिले में शनिवार का दिन हादसों के नाम रहा। तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सडक़ हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। दो घायलों का अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। इनमें पहला मामला कटंगी थाना क्षेत्र के खिडक़ीघाट से सामने आया। यहां ट्रक पलटने से उसमें सवार परिचालक की मौत हो गई। दूसरे मामले में गर्रा शराब दुकान के सामने दो बाइकों की आपसी भिड़ंत में एक युवक की मौत और दो युवक घायल हो गए हैं। तीसरा मामला लवादा गोंदिया नेशनल हाइवे का सामने आया है। पांच अक्टूबर को हाइवे में हादसे का शिकार हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। तीनों ही मामले के मृतकों के शवों का पुलिस ने पंचनामा बनाकर शवों का पोस्टमार्टम करवाया है। अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम खिडक़ीघाट में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए कटंगी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने जांच कर उसे मृत होना बताया। तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को दी गई। तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतक राजकुमार पिता बलिराम धुर्वे (30) निवासी बेरिया तहसील कुरई जिला सिवनी के शव को बरामद कर पंचनामा कर पीएम की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार मृतक राजकुमार ट्रक चालक दीपक रजक के साथ सिवनी से शनिवार की सुबह करीब 11 बजे मक्का लेकर बकेरा जक्शन ऐथेनाल प्लांट आ रहा था। इस दौरान कटंगी के खिडक़ीघाट के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक राजकुमार को गंभीर चोटे आई थीं। जिसे 108 से कटंगी ले जाया गया था।
दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्रा शराब दुकान के समीप दो बाइक के बीच टक्कर होने से एक की मौत और दो घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राहुल पिता विजय ठौकर (23) निवासी भोरगढ थाना खैरलांजी शनिवार की सुबह करीब 10 बजे अपने दोस्त लक्की पिता मुलचंद लिल्हारे (22) के साथ बाइक से बालाघाट आ रहे थे। तभी गर्रा शराब दुकान के समीप गर्रा निवासी विशाल पिता अशोक गेडाम (28) निवासी वार्ड 9 गर्रा थाना कोतवाली निवासी बाइक से आ रहा था। तभी दोनों के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। लक्की व विशाल को मामुली चोटें आई। तीनों को जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार हेतु राहुल को गोंदिया रेफर दिया गया था। जिसे परिजनों ने उपचार के लिए गोंदिया लेकर जा रहे थे। रास्ते में राहुल की मौत हो गई। राहुल की मौत होने पर जिला अस्पताल गया। वहीं शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौप दिया गया।
तीसरा मामला गोंदिया हाईवे पर पांच अक्टूबर को हुए हादसे का सामने आया है। यहां सडक़ हादसे में घायल हुए शैलेष पिता ओंकार डोरस की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई है। 5 अक्टूबर को नेवरगांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जानकारी के अनुसार शैलेष अपनी बेटी का आधार कार्ड देने किरनापुर थाना अंतर्गत कोस्ते स्थित ससुराल गए थे। वहां से अपने गांव बोटेझारी के सागरटोला लौटते समय शाम करीब 7.30 बजे यह हादसा हुआ। पिकअप की टक्कर से शैलेष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया था
घायल शैलेष को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। हालांकि इलाज के दौरान ही शैलेष ने दम तोड़ दिया। शैलेष अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लगभग डेढ़ साल से उनकी पत्नी डुलेश्वरी अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही थी। शैलेष की मौत से परिवार का सहारा छिन गया है।
अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मर्ग डायरी संबंधित थाने भेजी जाएगी। बता दें कि बीते चार महीनों में इस हाईवे पर सडक़ हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
