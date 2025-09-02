वाय आकार के सरेखा आरओबी से यातायात प्रारंभ

पूर्व मंत्री बिसेन ने कहा कि यह खुशी का पल है। इस ओवरब्रिज का नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से किया गया है। कहा कि इसके अलावा गर्रा आरओबी निर्माणाधीन है। भटेरा आरओबी के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। महामृत्युंजय घाट से जागपुर के बीच उच्चस्तरीय पुल का निर्माण भी चल रहा है। सांसद भारती पारधी ने कहा कि बालाघाट के लिए यह हर्ष का विषय है। नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर, रमेश रंगलानी, महेन्द्र सुराना, आनंद कोछड़, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीतसिंह ठाकुर, नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, समीर जायसवाल, राकेश सेवईवार, रमाकांत डहाके, जैनेन्द्र कटरे, अभय कोचर, संयोग कोचर, अनीश मेमन, सुनील खटोले, विनय बोपचे, खगेश कावरे, वकील वाधवा, कमलेश पांचे, उज्जवल आमाडारे, सौरभ जैन, धर्मेंद्र माहुले,मोनिल जैन, राजेश गोमासे, राजू क्षत्रिय, दीनु बसेने, मानक बर्वे,गुलशन भाटिया, डॉ. अक्षय कटरे, राजेश लिल्हारे,अखिलेश विशाल मंगलानी, हेमा वाधवानी, श्वेता जैन, संजू वराड़े आदि रहे।