Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत, पसरा मातम

नानी की मौत पर मां को रिश्तेदार के साथ लाने जा रहा था शोभित, दो गांव में शोक का माहौल

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 21, 2025

नानी की मौत पर मां को रिश्तेदार के साथ लाने जा रहा था शोभित, दो गांव में शोक का माहौल
नानी की मौत पर मां को रिश्तेदार के साथ लाने जा रहा था शोभित, दो गांव में शोक का माहौल

वारासिवनी लालबर्रा मार्ग पर स्थित छिंदरई देवी मंदिर के पास सडक़ हादसे में दो युवको की मौत हो गई। पाथरी निवासी युवक शोभित पिता भगत राउत (25) की घटना स्थल पर मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल रिश्तेदार युवक निर्देश नेवारे (27) ने जिला अस्पताल बालाघाट ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

इस संबंध में ग्राम खमरिया निवासी नारायण पारधी ने बताया कि ग्राम पाथरी निवासी मृतक युवक शोभित राउत की खमरिया निवासी नानी की मौत हो गई थी। इसलिए वह खमरिया आया था। इसके बाद वह अंत्येष्टी से पूर्व अपनी मां को पाथरी से लाने खमरिया निवासी अपने रिश्तेदार निर्देश नेवारे के साथ बाइक से गांव पाथरी जा रहा था। इसी दौरान वारासिवनी से आ रहे फल से लदे एक पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 49 बी जेड 1838 के साथ उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। बाइक सहित दोनों युवक सडक़ किनारे गिरे गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और शोभित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। निर्देश बुरी तरह से घायल हो गया था।
सूचना मिलते ही डायल 112 और 108 एंबुलेंस घटना स्थल पर पहुंची। घायल निर्देश को उपचार के लिए बालाघाट ले जा रही थी। तभी रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल लालबर्रा पुलिस ने पिकअप वाहन को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से पिकअप वाहन का चालक फरार है।

चालक की तलाश जारी

लालबर्रा थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। मृतक का शव बरामद कर उसे लालबर्रा अस्पताल भिजवाया गया है। घायल को जिला अस्पताल बालाघाट भेजा गया था। जहां से उसकी मौत की खबर मिली है। शवों का पीएम कराकर जांच की जा रही है। चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। चालक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत, पसरा मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.