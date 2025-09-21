सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत, पसरा मातम

इस संबंध में ग्राम खमरिया निवासी नारायण पारधी ने बताया कि ग्राम पाथरी निवासी मृतक युवक शोभित राउत की खमरिया निवासी नानी की मौत हो गई थी। इसलिए वह खमरिया आया था। इसके बाद वह अंत्येष्टी से पूर्व अपनी मां को पाथरी से लाने खमरिया निवासी अपने रिश्तेदार निर्देश नेवारे के साथ बाइक से गांव पाथरी जा रहा था। इसी दौरान वारासिवनी से आ रहे फल से लदे एक पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 49 बी जेड 1838 के साथ उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। बाइक सहित दोनों युवक सडक़ किनारे गिरे गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और शोभित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। निर्देश बुरी तरह से घायल हो गया था।

सूचना मिलते ही डायल 112 और 108 एंबुलेंस घटना स्थल पर पहुंची। घायल निर्देश को उपचार के लिए बालाघाट ले जा रही थी। तभी रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल लालबर्रा पुलिस ने पिकअप वाहन को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से पिकअप वाहन का चालक फरार है।