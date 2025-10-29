नेताओं व परिषद के संरक्षण में भूमाफिया बेखौफएक साल की अस्थायी

जानकारी के अनुसार शिकायत पर एसडीएम जायसवाल ने 1 अक्टूबर को नपा सीएमओ को अवैध रुप से निर्माण की जा रही दुकानों के संबंध में कार्रवाई कर प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन एसडीएम के पत्र की अवहेलना करते हुए 26 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि जिस दुकान निर्माण की शिकायत की गई थी, वह दुकान बनकर तैयार हो गई है।

इस मामले में हमने लीज धारकों को नोटिस जारी किया हुआ है। उनसे जवाब मांगा गया है। वर्तमान में क्या स्थिति है हम दिखवाते हैं।

सूर्यप्रकाश उइके, सीएमओ नपा वारासिवनी