बालाघाट

नेताओं व परिषद के संरक्षण में भूमाफिया बेखौफएक साल की अस्थायी

लीज की भूमि पर बिना अनुमति कर रहे पक्के निर्माण

2 min read
बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 29, 2025

लीज की भूमि पर बिना अनुमति कर रहे पक्के निर्माण

लीज की भूमि पर बिना अनुमति कर रहे पक्के निर्माण

नगर पालिका क्षेत्र में अस्थायी लीज धारकों के बिना अनुमति अवैध रूप से पक्के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की बकायदा लिखित शिकायत भी की गई है। लेकिन अब तक नपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालाकि एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने राजस्व निरीक्षक को निर्माणाधीन दुकानों के निर्माण स्थल का अवलोकन कर अविलंब जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हंै।

एसडीएम को लिखित शिकायत में अवगत कराया गया है कि नपा क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जबकि प्रावधानों के अनुसार किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सक्षम अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हंै। इसके बावजूद लीज धारक बिना अनुमति प्राप्त किए बहुमंजिल पक्की दुकानों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं।

50 से अधिक दुकानों का हो गया निर्माण

शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिषद के अब तक के कार्यकाल में 50 से भी अधिक दुकानों का इसी तरह निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। लेकिन परिषद की ओर से अवैध निर्माण कार्य करने वाले लीजधारी को केवल कार्य बंद करने नोटिस देकर कागजी खानापूर्ति कर ली जा रही है।

3 माह में 10 दुकानों का निर्माण

बताया गया कि वर्तमान समय में 3 माह के अंतराल में ही 10 दुकानों का निर्माण कार्य बस स्टैंड और मुख्य मार्ग पर प्रारंभ हैं, उन्हें भी निर्माण कार्य बंद करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन ना तो निर्माण कार्य बंद हुआ और न कोई रोक टोक की गई। परिणाम स्वरूप अब यह निर्माण कार्य पूर्णत: की ओर है।

हवा में एसडीएम के निर्देश

जानकारी के अनुसार शिकायत पर एसडीएम जायसवाल ने 1 अक्टूबर को नपा सीएमओ को अवैध रुप से निर्माण की जा रही दुकानों के संबंध में कार्रवाई कर प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन एसडीएम के पत्र की अवहेलना करते हुए 26 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि जिस दुकान निर्माण की शिकायत की गई थी, वह दुकान बनकर तैयार हो गई है।
वर्सन
इस मामले में हमने लीज धारकों को नोटिस जारी किया हुआ है। उनसे जवाब मांगा गया है। वर्तमान में क्या स्थिति है हम दिखवाते हैं।
सूर्यप्रकाश उइके, सीएमओ नपा वारासिवनी

हमने लीज भूमि पर निर्माण मामले में नोटिस जारी किया हुआ है। नोटिस में नगरपालिका ने क्या जवाब दिया है हम देख नहीं पाए हैं। हम पता करते हैं। इसके बाद जो भी उचित वैद्यानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।
कार्तिकेय जायसवाल, एसडीएम वारासिवनी

Published on:

29 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / नेताओं व परिषद के संरक्षण में भूमाफिया बेखौफएक साल की अस्थायी

