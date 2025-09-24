सिंगल क्लिक से 69272 किसानों के खाते में 337.12 करोड़ हुआ अंतरित

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बालाघाट आने से लोग कतराते थे। लेकिन बालाघाट ने विकास का लंबा रास्ता तय किया है। आज प्रदेश के विकास की अहम धुरी बालाघाट बन चुका है। यहां के किसानों और जवानों ने अपने परिश्रम से क्षेत्र का माहौल बदला है। जीआई टैग वाले चिन्नौर के चावल की खुशबू दूर-दूर तक फैली है। रोजगार के अभाव में बालाघाट के कुछ युवा पथ भ्रमित हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की है। यह तारीख लाल सलाम को आखिरी सलाम...। कहा कि नक्सल प्रभावित गांवों के 850 जवानों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब यहीं के युवा यहीं पर प्रशिक्षण लेकर अपने गांव, कस्बे, जल, जंगल, जमीन और वन्यप्राणियों की रक्षा करेंगे। हमारी सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है।