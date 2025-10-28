डूबने सूर्य को अध्र्य देकर महिलाओं ने शुरू किया कठिन उपवास

महिलाओं ने बातया कि छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना का पर्व है, जिसे मुख्य रूप से सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार, महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए यह व्रत रखा था। पूजन विधि और विधान चार दिवसीय इस पर्व की शुरुआत ‘नहाय-खाय’ शुरू हो गई है। इसके बाद खरना, संध्या अध्र्य और ‘उषा अध्र्य की विधियां संपन्न होती हैं। सोमवार सुबह व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अध्र्य देकर कर व्रत का पारण किया। पूजा सामग्री में गुड़, गन्ना, ठेकुआ, नारियल और फल प्रमुख रूप से शामिल रहे।