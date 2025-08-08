8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बालाघाट

जल्द शुरू होगा इस बड़े 6 लेन एक्सप्रेस-वे का काम, मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन

mp news: लखनादौन- बालाघाट- लांजी-रायपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू कराने के लिए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलीं सांसद भारती पारधी...।

बालाघाट

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के लखनादौन-बालाघाट-लांजी से होते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक के लिए प्रस्तावि 6 लाइन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। दरअसल बालाघाट सांसद भारती पारधी ने दिल्ली में गडकरी से मुलाकात कर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू कराने का निवेदन किया है। जिस पर मंत्री गडकरी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर इसे जल्द ही प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है।

200 किमी लंबा होगा एक्सप्रेस-वे

करीब 200 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 5700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। जो सिवनी जिले के लखनादौन से बालाघाट, लांजी होते हुए सीधे रायपुर को जोड़ेगा। सांसद भारती पारधी ने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला यह मार्ग दोनों राज्यों के बीच सड़क परिवहन के लिए वरदान साबित होगा और इस मार्ग के बन जाने से जिले में पर्यटन, व्यापार और सामाजिक विकास के द्वार खुलेंगे।

5 साल में पूरा होगा एक्सप्रेस-वे का काम

बताया जा रहा है कि लखनादौन से रायपुर तक बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेस-वे में सभी छोटे-छोटे रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका निर्माण कार्य लगभग पांच साल में पूरा हो पाएगा। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे रायपुर से विशाखापट्टनम तक जुड़ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद 8 घंटे का सफर मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

Updated on:

08 Aug 2025 10:25 pm

Published on:

08 Aug 2025 10:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / जल्द शुरू होगा इस बड़े 6 लेन एक्सप्रेस-वे का काम, मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन

