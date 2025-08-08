जल्द शुरू होगा इस बड़े 6 लेन एक्सप्रेस-वे का काम, मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन

mp news: मध्यप्रदेश के लखनादौन-बालाघाट-लांजी से होते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक के लिए प्रस्तावि 6 लाइन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। दरअसल बालाघाट सांसद भारती पारधी ने दिल्ली में गडकरी से मुलाकात कर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू कराने का निवेदन किया है। जिस पर मंत्री गडकरी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर इसे जल्द ही प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है।