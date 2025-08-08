मुर्गे निगलकर कुंडली मारकर बैठे अजगर ने कुछ देर बाद किया ‘सरेंडर’, video

Giant python: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक विशालकाय अजगह दो मुर्गों को निगलने के बाद कुंडली मारकर मुर्गियों के ही बीच कुंडली मारकर बैठा हुआ था। करीब 8 फीट लंबे इस विशालकाय अजगर पर जैसे ही फार्म मालिक की नजर पड़ी तो वो हैरान रह गया और तुरंत स्नेक कैचर को बुलाया। जिसके बाद स्नेक कैचर ने अजगर को पकड़ा तो मानो अजगर ने सरेंडर कर दिया और निगले हुए मुर्गे एक के बाद एक उगल दिए।
शिवपुरी जिले के नरवर स्थित मगरोनी में गगन खटीक के मुर्गी फार्म पर एक विशालकाय अजगर ने मुर्गों को अपना निवाला बना लिया। करीब 8 फीट लंबा अजगह मुर्गी फार्म में घुस गया और मुर्गों को निगलने के साथ थी तीन मुर्गियों को मार डाला। जब फार्म मालिक गगन खटीक ने मुर्गियों के बीच कुंडली मारकर बैठे अजगर को देखा तो वो हैरान रह गए और तुरंत स्नेक कैचर सलमान पठान को सूचना दी।
सूचना मिलते ही तुरंत तुरंत सर्पमित्र सलमान पठान फार्म पर पहुंचे और मुर्गियों के बीच कुंडली मारकर बैठे अजगर का रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर के पकड़ते ही जैसे मानिए अजगर ने सरेंडर कर दिया और निगले हुए दोनों मुर्गे कुछ ही देर में उगल दिए। स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताया कि यह अजगर कुत्ता, बकरा और गाय के बछड़े जैसे भारी भरकम जानवरों को भी बड़े ही आसानी के साथ निकल जाता है। पठान ने अजगर को फार्म से बाहर निकाल कर उसको बोरी में रखा और मडीखेड़ा के घने जंगल में छोड़ दिया।