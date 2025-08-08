मुर्गे निगलकर कुंडली मारकर बैठे अजगर ने कुछ देर बाद किया ‘सरेंडर’, video

सूचना मिलते ही तुरंत तुरंत सर्पमित्र सलमान पठान फार्म पर पहुंचे और मुर्गियों के बीच कुंडली मारकर बैठे अजगर का रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर के पकड़ते ही जैसे मानिए अजगर ने सरेंडर कर दिया और निगले हुए दोनों मुर्गे कुछ ही देर में उगल दिए। स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताया कि यह अजगर कुत्ता, बकरा और गाय के बछड़े जैसे भारी भरकम जानवरों को भी बड़े ही आसानी के साथ निकल जाता है। पठान ने अजगर को फार्म से बाहर निकाल कर उसको बोरी में रखा और मडीखेड़ा के घने जंगल में छोड़ दिया।