दीपावली पर मकानों के रंग-रोगन के लिए नहीं मिल रहे मजदूर

आगामी पांच दिन तक दीपोत्सव है। ऐसे में लक्ष्मीजी को लुभाने के लिए लोग घर, ऑफिस व प्रतिष्ठानों के रंग-रोगन में जुटे हैं। महिलाएं कुछ दिनों के लिए खेती-बाड़ी भूल घरों को सजाने में लगी है। जहां देखो वहीं दीपावली पर सजावट की तैयारी चल रही है। हालांकि इस दिवाली में रंगाई-पुताई महंगी पड़ रही है। इसका कारण गत वर्ष के मुकाबले इस बार पेंट्स के दामों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी है। इसके बावजूद लोग घर-आंगन की नए-नए लुकआउट में पुताई कर रहे हैं। कई लोग कमरों की कम्प्यूटर से कलर डिजाइन तैयार कर पुताई करा रहे हैं। कुछ सालो पहले तक महिलाएं कलई, हरमच, पीली मिट्टी आदि का उपयोग दीपावली पर घर की लिपाई-पुताई में करती आ रही थी। लेकिन अब ये चलन खत्म सा होता जा रहा है। दुकानदार कलई रखते तो हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे खरीदते हैं। खेती-बाड़ी के दिन चलने व दीपावली नजदीक आने से मजदूरों की मांग बढ़ गई है।