बालाघाट

भविष्य की शिक्षक हो आप, बैगा जनजाति की छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बताएं टिप्स

कन्या छात्रावास का सहायक आयुक्त ने किया निरीक्षण

less than 1 minute read

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Oct 11, 2025

कन्या छात्रावास का सहायक आयुक्त ने किया निरीक्षण

कन्या छात्रावास का सहायक आयुक्त ने किया निरीक्षण

बालाघाट. शासकीय अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास का निरीक्षण सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग शकुंतला डामोर ने शनिवार को किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और छात्राओं से मिल रही सुविधाओं के संबंध में बात की। वह परख एप्प के माध्यम से छात्रावासों के निरीक्षण को लेकर कलेक्टर मृणाल मीना से मिले निर्देश के क्रम उक्त छात्रावास पहुंची थी।

निरीक्षण के दौरान उनको छात्रावास में 45 छात्राएं उपस्थित मिली। इनमें गढ़ी क्षेत्र के बैगा जनजाति की चार छात्राएं रही। वे सभी गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। सहायक आयुक्त डामोर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्राओं का हौसला बढ़ाया। कहा कि आप सभी आगे की पढ़ाई भी गणित व विज्ञान विषय के साथ करें। आने वाले दिनों में आप हमारे स्कूल की भावी शिक्षक हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपने गांव में जाकर बच्चों को बताएं कि गणित एवं विज्ञान विषय लेकर बैचलर डिग्री करें, जिससे बीएड करने के बाद वे जिले एवं गांव में ही शिक्षक बन जाएंगी। जिले में इन विषयों के पद खाली है।

छात्रावास के निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त डामोर ने छात्राओं को प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। बताया कि छात्राओं के खाते में प्रतिमाह 165 रुपए मासिक खर्च के लिए जिला कार्यालय से जमा कराए जाते हैं। डामोर ने छात्रावास अधीक्षिका को छात्रावास में रंगाई पुताई एवं अन्य मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि छात्रावास में पढ़ाई का वातावरण हमेशा निर्मित रहें इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / भविष्य की शिक्षक हो आप, बैगा जनजाति की छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बताएं टिप्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सडक़ हादसों में तीन की मौत, दो युवक घायल, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

कटंगी खिडक़ीघाट, गर्रा शराब दुकान और लवादा गोंदिया नेशनल हाइवे पर हुए हादसे
बालाघाट

पति की दीर्घायु के लिए सौभाग्यवती महिलाओं ने रखा निर्जल व्रत

राम मंदिर सहित विभिन्न वार्डो में की गई मॉ करवा
बालाघाट

किसानों की फसलों पर फंगस और माहू कीट का प्रकोप

पहले खराब मौसम अब फसलों पर कीट व्याधि ने बढ़ाई किसानों की चिंता-
बालाघाट

पांच जिले के आदिवासियों ने शहर में डाला डेरा, जनसुनवाई में लिया भाग

विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर, निकाली रैली, दिया धरना
बालाघाट

रेत खनन के लिए खोद डाले रास्ते, किसानों में बढ़ रहा आक्रोश

बैलगाड़ी चालकों ने किसानों का रास्ता किया बंद
बालाघाट
