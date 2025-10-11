भविष्य की शिक्षक हो आप, बैगा जनजाति की छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बताएं टिप्स

निरीक्षण के दौरान उनको छात्रावास में 45 छात्राएं उपस्थित मिली। इनमें गढ़ी क्षेत्र के बैगा जनजाति की चार छात्राएं रही। वे सभी गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। सहायक आयुक्त डामोर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्राओं का हौसला बढ़ाया। कहा कि आप सभी आगे की पढ़ाई भी गणित व विज्ञान विषय के साथ करें। आने वाले दिनों में आप हमारे स्कूल की भावी शिक्षक हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपने गांव में जाकर बच्चों को बताएं कि गणित एवं विज्ञान विषय लेकर बैचलर डिग्री करें, जिससे बीएड करने के बाद वे जिले एवं गांव में ही शिक्षक बन जाएंगी। जिले में इन विषयों के पद खाली है।