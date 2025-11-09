युवक-युवती परिचय सम्मेलन बसंत पंचमी 2026 पर सामूहिक विवाह 21 को

समस्त राजस्थानी ब्राह्मण समाज के युवक-युवतियों के लिए 21 दिसंबर 2025 को एक भव्य परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सर्व राजस्थानी समाज बालाघाट और परशुराम सेवा समिति गोंदिया के संयुक्त तत्वाधान में गोंदिया स्थित रानी सती मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। सम्मेलन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से युवक-युवतियां भाग लेकर एक-दूसरे से परिचित होंगे और वैवाहिक जीवन के लिए अपने योग्य जीवनसाथी का चयन करेंगे। इस आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए रविवार की दोपहर शहर के गुजारी बाजार परिसर स्थित एक निजी भवन में समाज की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।