युवक-युवती परिचय सम्मेलन बसंत पंचमी 2026 पर सामूहिक विवाह 21 को

समाज की एकता और संगठन सशक्तिकरण पर बनी रणनीति

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 09, 2025

समाज की एकता और संगठन सशक्तिकरण पर बनी रणनीति

समाज की एकता और संगठन सशक्तिकरण पर बनी रणनीति

समस्त राजस्थानी ब्राह्मण समाज के युवक-युवतियों के लिए 21 दिसंबर 2025 को एक भव्य परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सर्व राजस्थानी समाज बालाघाट और परशुराम सेवा समिति गोंदिया के संयुक्त तत्वाधान में गोंदिया स्थित रानी सती मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। सम्मेलन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से युवक-युवतियां भाग लेकर एक-दूसरे से परिचित होंगे और वैवाहिक जीवन के लिए अपने योग्य जीवनसाथी का चयन करेंगे। इस आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए रविवार की दोपहर शहर के गुजारी बाजार परिसर स्थित एक निजी भवन में समाज की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि परिचय सम्मेलन के उपरांत आगामी वर्ष फरवरी 2026 की बसंत पंचमी पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में परशुराम सेवा समिति गोंदिया के अध्यक्ष आनंद पुरोहित, राजस्थानी ब्राह्मण समाज बालाघाट के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, विक्रम शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समाज को किया संबोधित

बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और सहयोग के महत्व पर विस्तार विचार व्यक्त किए। मंच संचालन जुगल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन समाज के नवयुवक-युवतियों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां वे एक-दूसरे को समझ सकेंगे और उचित जीवनसाथी का चयन कर सकेंगे। बैठक में विजय शर्मा, संजय, आकाश पुरोहित, दिलीप व्यास और संतोष शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए।

