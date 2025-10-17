Patrika LogoSwitch to English

बलिया

अजय राय बोले- RSS शोषण करता, CM योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा…मठ में चले जाएं वापस

बलिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त है और यौन शोषण करता है। योगी सरकार पर अपराध बढ़ाने और सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए संगठन पर प्रतिबंध की मांग की।

2 min read

बलिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Sandeep Yadav

Oct 17, 2025

बलिया में अजय राय ने योगी और RSS पर बोला हमला, PC- X

बलिया : बलिया आये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने भाजपा, आरएसएस और योगी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि यह वही संगठन है जिसका महात्मा गांधी की हत्या में रोल रहा।

अजय राय बाले कि महात्मा गांधी की तुलना आरएसएस से मत करो यह संगठन तो देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। यह संगठन तो देश को बांटने का काम करता है। मैंने तो कल गृह मंत्री को पत्र भी लिखा कि ऐसे संगठन को तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए।अजय राय बलिया में महात्मा गांधी के शहर आगमन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया।

आरएसएस ने मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण किया है, यह लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल के 26 वर्षीय आईटी प्रोफेसर आनंद ने सुसाइड कर लिया था। उसने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि उसके साथ आरएसएस के नेता शारीरिक और मानसिक यौन शोषण कर रहे थे। यह लोग तो अपने बाल स्वयंसेवकों को भी नहीं छोड़ते है, उनके साथ भी शोषण करते है। ऐसे संगठन को तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

योगी के खिलाफ जमकर बरसें

उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद तोड़ना तो केवल ध्यान भटकाने का काम है, यह हिंदू-मुस्लिम का माहौल बनाने का काम कर रहे है। चाहे संभल हो, बहराइच, कुशीनगर या चित्रकूट सभी जगह मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है।

योगी के इस्तीफे की कर डाली मांग

राय ने कहा कि यही योगी राज है क्या? जहां 7 साल के बच्चे को मारकर बोरे में भर दिया। हरिओम वाल्मीकि को पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने आगे कहा कि योगी को सीएम पद त्याग कर अपने मठ में चले जाना चाहिए। प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है। आरएसएस के गुंडों पर कब खट-खट करोगे वह लोगों के साथ शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण कर रहे हैं। उनको भी न्याय चाहिए।

हम गांधी के अनुयायी देश के खिलाफ बोलना भाजपाइयों का काम

जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से पूछा गया कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बयान देते हैं तो उन्होंने कहा, यह भाजपा का काम है हमारा नहीं। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। राहुल गांधी देश का नाम ऊंचा करते हैं। भाजपा तो राष्ट्रपिता तक का सम्मान नहीं करती।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / अजय राय बोले- RSS शोषण करता, CM योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा…मठ में चले जाएं वापस

बलिया

उत्तर प्रदेश

‘PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं’, राहुल गांधी के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

बलिया

राजभर के बेटे का बड़ा प्रस्ताव! आजम खान हमारी पार्टी में आएं… मिलेगा भरपूर सम्मान, अखिलेश ने नहीं थामा हाथ

बलिया

Ballia News: बलिया में दो मामलों में अदालत का फैसला, यौन शोषण के आरोपी को 25 वर्ष और हत्या की दोषी बहू को आजीवन कारावास

बलिया

Ballia News: सेना के जवान का शव घर पहुँचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

बलिया

Ballia News:बलिया में भीषण सड़क हादसा, मासूम को बचाने के प्रयास में टेंपो ट्रैक्टर से टकराया, 6 लोग घायल

