अजय राय बोले- RSS शोषण करता, CM योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा…मठ में चले जाएं वापस

अजय राय बाले कि महात्मा गांधी की तुलना आरएसएस से मत करो यह संगठन तो देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। यह संगठन तो देश को बांटने का काम करता है। मैंने तो कल गृह मंत्री को पत्र भी लिखा कि ऐसे संगठन को तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए।अजय राय बलिया में महात्मा गांधी के शहर आगमन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया।