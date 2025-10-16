आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; टॉयलेट के लिए उतरे दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंदा, मौत

घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास, किलोमीटर संख्या 240 पर हवाई पट्टी के निकट शाम करीब 4:30 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक, थाईलैंड के चार पर्यटक श्रावस्ती मंदिर दर्शन के बाद दिल्ली लौट रहे थे। उन्होंने स्थानीय चालक प्रकाश (35 वर्ष, श्रावस्ती निवासी) से कार बुक की थी। एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही टॉयलेट महसूस हुई, इसलिए चालक ने गाड़ी रोक दी। सकूलसक और अनन गाड़ी से नीचे उतरे और टॉयलेट के लिए जाने लगे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक प्रकाश गाड़ी में ही बैठा रहा। अन्य दो पर्यटक एक महिला और एक युवक भी गाड़ी में बैठे रहे।