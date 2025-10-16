Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; टॉयलेट के लिए उतरे दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंदा, मौत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ। बताया जा रहा दोनों को रौंदने के बाद खाईं में जा गिरी।

2 min read

उन्नाव

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 16, 2025

लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, PC- Patrika

उन्नाव : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। थाईलैंड के दो पर्यटकों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पर्यटकों को ले जा रही कार का चालक भी घायल हो गया, जबकि अन्य दो सहयात्रियों को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास, किलोमीटर संख्या 240 पर हवाई पट्टी के निकट शाम करीब 4:30 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक, थाईलैंड के चार पर्यटक श्रावस्ती मंदिर दर्शन के बाद दिल्ली लौट रहे थे। उन्होंने स्थानीय चालक प्रकाश (35 वर्ष, श्रावस्ती निवासी) से कार बुक की थी। एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही टॉयलेट महसूस हुई, इसलिए चालक ने गाड़ी रोक दी। सकूलसक और अनन गाड़ी से नीचे उतरे और टॉयलेट के लिए जाने लगे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक प्रकाश गाड़ी में ही बैठा रहा। अन्य दो पर्यटक एक महिला और एक युवक भी गाड़ी में बैठे रहे।

मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम

इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार का अगला टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित हो गई। चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे पैदल चल रहे पर्यटकों पर चढ़ गई। दोनों पर्यटकों को गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही दम तोड़ दिए। रौंदने वाली कार आगे गहरी खाई में जाकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा (यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) की रेस्क्यू टीम ने मृतकों को बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल चालक प्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कार का टायर फटने से हुआ हादसा

बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बांगरमऊ एसडीएम ब्रजमोहन शुक्ला और सीओ संतोष कुमार ने भी सीएचसी जाकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हादसा रौंदने वाली कार के टायर फटने के कारण हुआ, लेकिन चालक की लापरवाही की भी जांच की जा रही है।

