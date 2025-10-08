Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: सेना के जवान का शव घर पहुँचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

बेल्थरा तहसील क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद बुधवार को तिरंगें में लिपटा सेना के जवान का शव पहुँचते ही परिजनों समेत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गयी।

2 min read

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 08, 2025

Ballia news

Ballia news, Pc: Patrika

Ballia News: बलिया जिले के बेल्थरा तहसील क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद बुधवार को तिरंगें में लिपटा सेना के जवान का शव पहुँचते ही परिजनों समेत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गयी। बुधवार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी अनूप यादव 30 वर्ष पुत्र हृदय नारायण यादव वर्ष 2014 से भारतीय सेना में तैनात है। वर्तमान में बागडोगरा ( सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल ) में तैनात थे। रविवार को अपने 5 वर्षीय बेटे आरव के साथ बाइक से मार्केटिंग करने निकले थे इसी बीच अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे अनूप यादव की घटना स्थल पर मौत हो गई। जबकि उनका 5 वर्षीय पुत्र आरव गम्भीर रूप से घायल हो गया।

जिसकी सूचना उभांव पुलिस के माध्यम से अनूप के परिजनों को सोमवार को दी गयी। बुधवार को सेना के जवान का शव पहुँचते ही परिजनों सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। शव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अनूप यादव अपने पीछे एक पांच वर्षीय पुत्र आरव और पत्नी स्नेहलता यादव सहित पुरा परिवार छोड़ गये है। बच्चे और पत्नी की चीत्कार से सभी के आखों से बरबस आंसू निकल पड़े। परिजनों के अनुसार पत्नी स्नेहलता गर्भवती है 15 से 20 दिन में बच्चा होने वाला है।सेना के जवान के शव पर एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर आदि सहित परिजनों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया।

शव यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

शव यात्रा के दौरान सेना के जवान जब तक सूरज चाँद रहेगा अनूप तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते रहे। सेना के जवानों द्वारा शव को सलामी देने के बाद चैनपुर गुलौरा स्थित सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे दिन एसडीएम शरद चौधरी , सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर उभांव संजय शुक्ला दलबल के साथ मौजूद रहे।परिजनों एसडीएम से सरकार द्वारा सहयोग दिलाने के लिये मांग किया। इस दौरान सेना के सूबेदार धनन्जय भट्ट, सूबेदार विजय थापा, नायब सूबेदार जगजीवन सिंह, एम आर खान आदि सहित पूर्व मंत्री छट्ठू राम, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्याशंकर यादव, रुद्रप्रताप यादव, सोनू यादव, जिला पंचायत सदस्य दिनेश यादव, जिला पंचायत सदस्य हरेराम यादव,पूर्व ब्लाक प्रमुख सीयर विनय प्रकाश अंचल, एडीओ पंचायत सीयर मनोज सिंह, बेचू यादव, मृत्युन्जय शुक्ला आदि मौजूद रहे।

Published on:

08 Oct 2025 03:15 pm

Ballia / Ballia News: सेना के जवान का शव घर पहुँचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

