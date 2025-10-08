Ballia News: सेना के जवान का शव घर पहुँचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

शव यात्रा के दौरान सेना के जवान जब तक सूरज चाँद रहेगा अनूप तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते रहे। सेना के जवानों द्वारा शव को सलामी देने के बाद चैनपुर गुलौरा स्थित सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे दिन एसडीएम शरद चौधरी , सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर उभांव संजय शुक्ला दलबल के साथ मौजूद रहे।परिजनों एसडीएम से सरकार द्वारा सहयोग दिलाने के लिये मांग किया। इस दौरान सेना के सूबेदार धनन्जय भट्ट, सूबेदार विजय थापा, नायब सूबेदार जगजीवन सिंह, एम आर खान आदि सहित पूर्व मंत्री छट्ठू राम, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्याशंकर यादव, रुद्रप्रताप यादव, सोनू यादव, जिला पंचायत सदस्य दिनेश यादव, जिला पंचायत सदस्य हरेराम यादव,पूर्व ब्लाक प्रमुख सीयर विनय प्रकाश अंचल, एडीओ पंचायत सीयर मनोज सिंह, बेचू यादव, मृत्युन्जय शुक्ला आदि मौजूद रहे।