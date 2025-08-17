Azamgarh News: डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में 3 अनुपस्थित, वेतन रोकते हुए मांगा स्पष्टीकरण

Ballia News: बलिया जनपद के गड़वार थाना क्षेत्र के नारायणपाली गांव के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में फेफना थाना क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय हरेराम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार 12 वर्षीय पुत्री सलोनी और 10 वर्षीय पुत्र रविकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची गड़वार पुलिस ने एम्बुलेंस 108 की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि हरेराम का एक हाथ कटकर अलग हो गया। इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे से गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।