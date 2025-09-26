Ballia News: बनना चाहती थी डॉक्टर वैज्ञानिक लेकिन एक साथ दोनों बहनों की उठी अर्थी, जो देखा वह रो पड़ा

Ballia News: बिजली करंट से मृतक दोनों सगी बहनों की अर्थी एक साथ घर से निकली। दो बेटियों का शव एक साथ निकली तो पूरा दृश्य सभी को झकझोर के रख दिया। चारों तरफ मातम पसरा था। वहीं मां और पिता दहाड़े मार करके रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि जिन बेटियों को हम डॉक्टर वैज्ञानिक बनने के सपने देख रहे हैं उन्हीं की अर्थी को कंधा देना पड़ रहा है। शव को मुखाग्नि देते वक्त पिता के हाथ कांपने लगे। गौरतलब है कि बजरहां गांव में स्कूल से लौटते समय सड़क पर जलभराव में करंट आ गया था जिसके चपेट में आने से दो बहनें अल्का और आँचल की मौत हो गई थी।