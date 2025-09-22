Ballia News: बलिया के सरकारी स्कूल से 4 छात्राएं गायब, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

नरही थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी, जो सातवीं कक्षा में पढ़ती है, शुक्रवार को पढ़ाई के लिए स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इसी विद्यालय की छठीं कक्षा की दो छात्राएं और सातवीं की एक अन्य छात्रा भी उसी दिन स्कूल गईं थीं और घर नहीं लौटीं।