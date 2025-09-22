Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया के सरकारी स्कूल से 4 छात्राएं गायब, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली चार छात्राओं के कथित अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 22, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली चार छात्राओं के कथित अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

नरही थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी, जो सातवीं कक्षा में पढ़ती है, शुक्रवार को पढ़ाई के लिए स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इसी विद्यालय की छठीं कक्षा की दो छात्राएं और सातवीं की एक अन्य छात्रा भी उसी दिन स्कूल गईं थीं और घर नहीं लौटीं।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नरही थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है।

Updated on:

22 Sept 2025 03:39 pm

Published on:

22 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया के सरकारी स्कूल से 4 छात्राएं गायब, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

