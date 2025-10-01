Ballia News: मोबाइल छीनने की कोशिश नाकाम, विरोध पर युवती को मारा चाकू

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia Crime: बलिया उभांव थाना क्षेत्र के बिगह जमीन बिगह गांव में रविवार देर रात मोबाइल लूट की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को वाराणसी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, गांव की रहने वाली 23 वर्षीय गीतांजलि कुमारी अपनी छोटी बहन के साथ खेत की ओर शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। दोनों बहनों के विरोध करने पर बदमाशों ने गीतांजलि के बाएं हाथ और पेट में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद परिजन घायल युवती को सीयर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर सोमवार की रात चिकित्सकों ने उसे वाराणसी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया।
युवती की मां रुकमणी देवी की तहरीर पर उभांव थाना पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
