Ballia News: मोबाइल छीनने की कोशिश नाकाम, विरोध पर युवती को मारा चाकू

जानकारी के अनुसार, गांव की रहने वाली 23 वर्षीय गीतांजलि कुमारी अपनी छोटी बहन के साथ खेत की ओर शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। दोनों बहनों के विरोध करने पर बदमाशों ने गीतांजलि के बाएं हाथ और पेट में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए।