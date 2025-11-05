Ballia News: बीएसए कार्यालय कुर्क करने का कोर्ट का आदेश, मचा हड़कंप

Ballia News: एक पुराने प्रकरण में प्रशासनिक लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया के कार्यालय की कुर्की का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त सिविल जज (सीडि) संजय कुमार गोड़ की अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।