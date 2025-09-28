Ballia News: दो पक्षों में विवाद और मारपीट, एक की मौत, चार गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मनियर थाना क्षेत्र के उत्तर टोला वार्ड नंबर-14 में शनिवार शाम दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मोहर्रम हासमी (40) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।