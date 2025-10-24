Ballia News: डीजे ट्रॉली ने थानाध्यक्ष को 5 मीटर घसीटा, पसलियां टूटी, लखनऊ रेफर

जानकारी के अनुसार, प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मुस्लिम बस्ती में डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से लोग परेशान थे। शिकायत मिलने पर थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसी बीच संकरे मार्ग पर दीवार के पास से गुजरते समय डीजे ट्राली अचानक चल पड़ी, जिससे थानाध्यक्ष दीवार और ट्राली के बीच फंस गए और लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।