बलिया

Ballia News: डीजे ट्रॉली ने थानाध्यक्ष को 5 मीटर घसीटा, पसलियां टूटी, लखनऊ रेफर

नगरा थाना क्षेत्र में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली में फंसने से उनकी हंसुली और दो से तीन पसलियां टूट गईं। हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

less than 1 minute read

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 24, 2025

Ballia news

Ballia police

Ballia News: बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली में फंसने से उनकी हंसुली और दो से तीन पसलियां टूट गईं। हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मुस्लिम बस्ती में डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से लोग परेशान थे। शिकायत मिलने पर थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसी बीच संकरे मार्ग पर दीवार के पास से गुजरते समय डीजे ट्राली अचानक चल पड़ी, जिससे थानाध्यक्ष दीवार और ट्राली के बीच फंस गए और लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए।

DJ की तेज आवाज़ बनी घातक

डीजे की तेज आवाज के कारण वाहन चालक को कुछ सुनाई नहीं दिया और जब युवाओं ने देखा कि थानाध्यक्ष फंस गए हैं, तब जाकर वाहन रोका गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल थानाध्यक्ष को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा, फिर जिला अस्पताल बलिया और बाद में गंभीर स्थिति देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया।

घटना के बाद पुलिस ने दो डीजे ट्रालियों को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मूलरूप से आंबेडकरनगर निवासी थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी की तैनाती नगरा थाने में करीब डेढ़ माह पहले सितंबर में ही हुई थी।





Published on:

24 Oct 2025 10:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: डीजे ट्रॉली ने थानाध्यक्ष को 5 मीटर घसीटा, पसलियां टूटी, लखनऊ रेफर

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

