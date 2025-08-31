Ballia News: पांच माह बाद भी नहीं सुलझी पूजा चौहान के मौत की गुत्थी, लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम ने सीन किया रीक्रिएट



23 मार्च 2025 को सरयां गुलाब राय गांव में जामुन के पेड़ की डाली से पूजा चौहान का शव लटका मिला था। हैरान करने वाली बात यह थी कि शव के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने युवती के मंगेतर और प्रेमी समेत तीन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से दो आरोपी जेल भेजे जा चुके थे।