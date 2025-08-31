Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: पांच माह बाद भी नहीं सुलझी पूजा चौहान के मौत की गुत्थी, लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम ने सीन किया रीक्रिएट

सरयां गुलाब राय गांव की 21 वर्षीय पूजा चौहान मौत मामले में एसआईटी जांच जारी है। घटना को पाँच महीने बीत जाने के बाद शुक्रवार को लखनऊ से पहुँची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में पूजा की छोटी बहन नेहा का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर पेड़ से फंदे पर लटकने का सीन रीक्रिएट किया।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 31, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: नगरा थाना क्षेत्र के सरयां गुलाब राय गांव की 21 वर्षीय पूजा चौहान मौत मामले में एसआईटी जांच जारी है। घटना को पाँच महीने बीत जाने के बाद शुक्रवार को लखनऊ से पहुँची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में पूजा की छोटी बहन नेहा का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर पेड़ से फंदे पर लटकने का सीन रीक्रिएट किया।

इस कार्रवाई की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे आजमगढ़ ग्रामीण एसपी चिराग जैन ने कहा कि 15–20 दिन के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इस दौरान सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी और मनियर थाना प्रभारी कौशल पाठक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

जानिए घटना की पृष्ठभूमि


23 मार्च 2025 को सरयां गुलाब राय गांव में जामुन के पेड़ की डाली से पूजा चौहान का शव लटका मिला था। हैरान करने वाली बात यह थी कि शव के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने युवती के मंगेतर और प्रेमी समेत तीन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से दो आरोपी जेल भेजे जा चुके थे।

पुलिस ने घटना को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन परिवार और राजनीतिक दलों ने इस निष्कर्ष को खारिज कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

आगे की जांच


शासन के निर्देश पर एडीजी पीयूष मोर्डिया ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। टीम ने मौके का निरीक्षण किया और आत्महत्या की संभावना जताई। इसके बाद लखनऊ फॉरेंसिक टीम को डेमो कराने के लिए बुलाया गया।

वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि रीक्रिएशन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर मेडिको-लीगल टीम, लखनऊ को भेजी जाएगी। पूजा की छोटी बहन नेहा का कहना है कि “रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना सही होगा।”

अब निगाहें उस फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस गुत्थी का राज़ खुल सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 10:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: पांच माह बाद भी नहीं सुलझी पूजा चौहान के मौत की गुत्थी, लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम ने सीन किया रीक्रिएट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.