Ballia News: पांच माह बाद भी नहीं सुलझी पूजा चौहान के मौत की गुत्थी, लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम ने सीन किया रीक्रिएट

Ballia News: नगरा थाना क्षेत्र के सरयां गुलाब राय गांव की 21 वर्षीय पूजा चौहान मौत मामले में एसआईटी जांच जारी है। घटना को पाँच महीने बीत जाने के बाद शुक्रवार को लखनऊ से पहुँची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में पूजा की छोटी बहन नेहा का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर पेड़ से फंदे पर लटकने का सीन रीक्रिएट किया।
इस कार्रवाई की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे आजमगढ़ ग्रामीण एसपी चिराग जैन ने कहा कि 15–20 दिन के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इस दौरान सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी और मनियर थाना प्रभारी कौशल पाठक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
23 मार्च 2025 को सरयां गुलाब राय गांव में जामुन के पेड़ की डाली से पूजा चौहान का शव लटका मिला था। हैरान करने वाली बात यह थी कि शव के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने युवती के मंगेतर और प्रेमी समेत तीन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से दो आरोपी जेल भेजे जा चुके थे।
पुलिस ने घटना को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन परिवार और राजनीतिक दलों ने इस निष्कर्ष को खारिज कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।
शासन के निर्देश पर एडीजी पीयूष मोर्डिया ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। टीम ने मौके का निरीक्षण किया और आत्महत्या की संभावना जताई। इसके बाद लखनऊ फॉरेंसिक टीम को डेमो कराने के लिए बुलाया गया।
वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि रीक्रिएशन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर मेडिको-लीगल टीम, लखनऊ को भेजी जाएगी। पूजा की छोटी बहन नेहा का कहना है कि “रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना सही होगा।”
अब निगाहें उस फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस गुत्थी का राज़ खुल सकेगा।