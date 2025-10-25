Ballia News: बिहार में बीयर के साथ पकड़े गए बलिया के पूर्व भाजपा विधायक, भेजे गए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Ballia News: बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे-जैसे प्रचार का दौर तेज हो रहा है, वैसे-वैसे आयोग की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में बलिया के बेल्थरारोड से भाजपा के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके चालक दिलीप सिंह को बिहार के बेतिया जिले में बीयर की तीन केन के साथ गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।