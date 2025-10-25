Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बिहार में बीयर के साथ पकड़े गए बलिया के पूर्व भाजपा विधायक, भेजे गए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

बलिया के बेल्थरारोड से भाजपा के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके चालक दिलीप सिंह को बिहार के बेतिया जिले में बीयर की तीन केन के साथ गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Abhishek Singh

Oct 25, 2025

Bihar Election, Pc: Bihar Police

Ballia News: बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे-जैसे प्रचार का दौर तेज हो रहा है, वैसे-वैसे आयोग की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में बलिया के बेल्थरारोड से भाजपा के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके चालक दिलीप सिंह को बिहार के बेतिया जिले में बीयर की तीन केन के साथ गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

जानिए क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के नौतन थाना क्षेत्र के बरियारपुर बॉर्डर पर शुक्रवार की शाम मजिस्ट्रेट और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इस दौरान पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया की गाड़ी की डिक्की से तीन केन बीयर बरामद हुईं। मौके पर मौजूद टीम ने वाहन को सीज करते हुए पूर्व विधायक और उनके चालक को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों को बाद में नौतन पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए शनिवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, धनंजय कन्नौजिया बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक के जमुआंव गांव के निवासी हैं और वर्ष 2017 से 2022 तक बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही बलिया के नगरा क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं, बिहार पुलिस का कहना है कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व विधायक की गिरफ्तारी ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बिहार में बीयर के साथ पकड़े गए बलिया के पूर्व भाजपा विधायक, भेजे गए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

