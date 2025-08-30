Ballia Flood News: बलिया में गंगा का कहर, दो मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, 70 हजार लोग प्रभावित

UP Flood: बलिया जनपद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग दो मीटर ऊपर पहुंच जाने से जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शहर से लेकर गांव तक गंगा का पानी घुस आया है। सड़कों पर जलभराव हो गया है, कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।