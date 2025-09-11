Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: शादी से इनकार पर प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब से हमला किया, इलाज के दौरान युवक की मौत

प्रेम प्रसंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर एक प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने प्रेमी पर ज्वलनशील पदार्थ डलवा दिया। हमले के बाद गंभीर रूप से झुलसे युवक की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

Abhishek Singh

Sep 11, 2025

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रेम प्रसंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर एक प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने प्रेमी पर ज्वलनशील पदार्थ डलवा दिया। हमले के बाद गंभीर रूप से झुलसे युवक की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव की है। मृतक राजकुमार पर यह हमला चार सितंबर को हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक की प्रेमिका और उसका भाई इस वारदात के पीछे हैं। हमले में गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, फिर वाराणसी रेफर किया गया। कुछ दिनों बाद युवक वापस बलिया आकर इलाज कराने लगा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शादी को लेकर हुआ विवाद

परिजनों का आरोप है कि राजकुमार और उसकी प्रेमिका के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन शादी के लिए राजकुमार तैयार नहीं था। इसी नाराज़गी में प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर उसके ऊपर तेजाब डालवा दिया।

मृतक के परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना शादी के विवाद के कारण हुई। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि प्रेमिका के भाई ने फोन पर प्रेमी को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

11 Sept 2025 06:28 pm

Ballia News: शादी से इनकार पर प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब से हमला किया, इलाज के दौरान युवक की मौत

