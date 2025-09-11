Ballia News: शादी से इनकार पर प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब से हमला किया, इलाज के दौरान युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, यह घटना बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव की है। मृतक राजकुमार पर यह हमला चार सितंबर को हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक की प्रेमिका और उसका भाई इस वारदात के पीछे हैं। हमले में गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, फिर वाराणसी रेफर किया गया। कुछ दिनों बाद युवक वापस बलिया आकर इलाज कराने लगा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।