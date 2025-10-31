Ballia News: प्रधानाध्यापिका ने शिक्षक पर लगाया जाति सूचक शब्दों एवं जन से मारने की धमकी का आरोप

कमला देवी के अनुसार, वह रोजाना की तरह निर्धारित समय पर विद्यालय पहुँची थीं, जबकि आरोपी शिक्षक अभय यादव करीब तीन घंटे की देरी से, लगभग 12:30 बजे विद्यालय पहुँचे। देरी का कारण पूछने पर शिक्षक अभय यादव ने कथित रूप से उग्र होकर गालियाँ दीं, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की।