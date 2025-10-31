Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: प्रधानाध्यापिका ने शिक्षक पर लगाया जाति सूचक शब्दों एवं जन से मारने की धमकी का आरोप

उभांव थाना क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय चन्दायर कला में महिला प्रधानाध्यापिका के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका कमला देवी ने अपने ही सहकर्मी शिक्षक अभय कुमार यादव पर जातिसूचक गालियाँ देने, हाथ मरोड़ने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 31, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय चन्दायर कला में महिला प्रधानाध्यापिका के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका कमला देवी ने अपने ही सहकर्मी शिक्षक अभय कुमार यादव पर जातिसूचक गालियाँ देने, हाथ मरोड़ने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

जानिए शिक्षिका ने क्या बोला

कमला देवी के अनुसार, वह रोजाना की तरह निर्धारित समय पर विद्यालय पहुँची थीं, जबकि आरोपी शिक्षक अभय यादव करीब तीन घंटे की देरी से, लगभग 12:30 बजे विद्यालय पहुँचे। देरी का कारण पूछने पर शिक्षक अभय यादव ने कथित रूप से उग्र होकर गालियाँ दीं, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की।

महिला प्रधानाध्यापिका ने इस संबंध में थाना उभांव में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस आरोप के बाद पूरे शिक्षा विभाग में तरह तरह की चर्चाएं चल रहीं हैं।

Published on:

31 Oct 2025 09:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: प्रधानाध्यापिका ने शिक्षक पर लगाया जाति सूचक शब्दों एवं जन से मारने की धमकी का आरोप

