Ballia News: बलिया में ऑनर किलिंग, प्रेम विवाह से नाराज चाचा और भाई ने की युवती की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

Ballia Crime News: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह करने पर 20 वर्षीय युवती प्रीति की उसके भाई और चाचा ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सोमवार को युवती के भाई आर्यन उर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जबकि चाचा अशोक यादव फरार है।