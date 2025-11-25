Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बलिया में ऑनर किलिंग, प्रेम विवाह से नाराज चाचा और भाई ने की युवती की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

बैरिया थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह करने पर 20 वर्षीय युवती प्रीति की उसके भाई और चाचा ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सोमवार को युवती के भाई आर्यन उर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 25, 2025

Ballia news

Ballia news, Pic-Patrika

Ballia Crime News: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह करने पर 20 वर्षीय युवती प्रीति की उसके भाई और चाचा ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सोमवार को युवती के भाई आर्यन उर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जबकि चाचा अशोक यादव फरार है।

पुलिस के अनुसार, टोला फते राय की रहने वाली प्रीति ने 30 नवंबर 2024 को पड़ोस के गांव भगवानपुर निवासी अभिषेक यादव से परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर विवाह किया था। घटना के बाद दोनों परिवारों की नाराजगी के चलते दंपती अलग रह रहे थे।

शक के आधार पर हुआ खुलासा

कुछ दिन पहले प्रीति के चाचा और भाई ने अभिषेक के परिवार से संपर्क कर कहा कि वे दोनों की समाज के सामने रीति-रिवाज वाली शादी कराएंगे और बदनामी दूर करनी होगी। इस भरोसे पर अभिषेक और प्रीति को गुरुग्राम से वापस बुला लिया गया।

14 नवंबर को दोनों गांव पहुंचे, जिसके बाद 16 नवंबर को अभिषेक के पिता ने प्रीति को उसके मायके भेज दिया।

18 नवंबर को बकुलहा रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का सिरकटा शव मिला। परिजनों ने पहचान कर शव को प्रीति का ही बताया। एसपी ओमवीर सिंह ने मौके का निरीक्षण कर जांच तेज की।

घटना की जानकारी मिलने पर अभिषेक के पिता सुनील यादव ने पुलिस से शिकायत की और आशंका जताई कि प्रीति की हत्या उसके चाचा और भाई ने की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तलाश शुरू की।

बदनामी के कारण किया हत्या

गिरफ्तार आरोपी आर्यन ने बताया कि बहन के भागकर विवाह करने से परिवार की "बदनामी" हो रही थी। इसी कारण चाचा के साथ मिलकर उसने प्रीति की हत्या की। पहले गला दबाया गया, फिर शव को रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर सिर धड़ से अलग किया और ट्रेन के सामने फेंक दिया, ताकि हत्या को हादसा बताया जा सके।

पुलिस चाचा अशोक यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

Published on:

25 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में ऑनर किलिंग, प्रेम विवाह से नाराज चाचा और भाई ने की युवती की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

