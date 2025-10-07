Ballia News:बलिया में भीषण सड़क हादसा, मासूम को बचाने के प्रयास में टेंपो ट्रैक्टर से टकराया, 6 लोग घायल

Ballia news,pic- patrika
बलिया: जिले के सीयर क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में टेंपो में सवार छह लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब टेंपो चालक अचानक सड़क पर आए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में अपना नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराया।
हादसा तिर्नई-खिज़िरपुर चट्टी के पास दोपहर करीब एक बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो पलट गया और उसमें सवार सभी यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
घायलों में तेतरी देवी (50), सिद्धार्थ चौहान (21), उम्रवती देवी (45) और हेवत्ती देवी (38) शामिल हैं। इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल बलिया और देवरिया जनपद के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और टेंपो को कब्जे में ले लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
