Ballia News:बलिया में भीषण सड़क हादसा, मासूम को बचाने के प्रयास में टेंपो ट्रैक्टर से टकराया, 6 लोग घायल

बलिया: जिले के सीयर क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में टेंपो में सवार छह लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब टेंपो चालक अचानक सड़क पर आए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में अपना नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराया।