Ballia News: तीज के दिन लुटा सुहाग, पति की नाले में गिरकर मौत,मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। परशुराम स्थान के पीछे बहेरा नाले में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीनानाथ राजभर (36) निवासी डकिनीगंज, थाना सिकंदरपुर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, दीनानाथ अपने ससुराल मनियर के कम्युनिस्ट मोहल्ले आए थे। रात में वह परशुराम स्थान के पीछे पुलिया पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नाले में गिर पड़े। स्थानीय युवकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे और बिजली गुल होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाल और नाव की मदद से लगभग 9:30 बजे शव को बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि मृतक की पत्नी पूनम देवी ने उसी दिन पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत रखा था। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दीनानाथ अपने पीछे 13 वर्षीय बेटे अमन और 9 वर्षीय बेटे यश को छोड़ गए हैं।
थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक ने बताया कि पूनम देवी की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेजा गया है।