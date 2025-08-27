Ballia News: तीज के दिन लुटा सुहाग, पति की नाले में गिरकर मौत,मचा कोहराम

इस घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि मृतक की पत्नी पूनम देवी ने उसी दिन पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत रखा था। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दीनानाथ अपने पीछे 13 वर्षीय बेटे अमन और 9 वर्षीय बेटे यश को छोड़ गए हैं।