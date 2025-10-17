Ballia News: आना हो बलिया शहर तो जान लें नया रूट, 18 से 20 तक रहेगा रूट डायवर्सन

रेवती, सहतवार और बांसडीह से आने वाले भारी वाहनों को थाना बांसडीह रोड के पास रोका जाएगा। ऐसे वाहन सुखपुरा, गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से होकर फेफना, नरहीं या रसड़ा की ओर जा सकेंगे। वहीं, सिकंदरपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को हनुमानगंज चौकी पर रोका जाएगा। अगर उन्हें दुबहड़, हल्दी या बैरिया की ओर जाना है, तो सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार मार्ग से होकर जाना होगा, जबकि नरहीं व फेफना की ओर जाने वाले वाहनों को सुखपुरा, गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से होकर भेजा जाएगा।