Ballia News: आना हो बलिया शहर तो जान लें नया रूट, 18 से 20 तक रहेगा रूट डायवर्सन

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया में धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक रूट डायवर्जन और नो-एंट्री व्यवस्था लागू की गई है। इस अवधि में बलिया शहर की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, त्योहारों के दौरान सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक विशेष यातायात योजना लागू रहेगी। बैरिया की दिशा से आने वाले भारी वाहन थाना दुबहड़ के पास रोके जाएंगे। यदि इन वाहनों को नरहीं या फेफना की ओर जाना है, तो उन्हें चिरैया मोड़ से सहतवार, बांसडीह, सुखपुरा होते हुए गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) के रास्ते भेजा जाएगा।
रेवती, सहतवार और बांसडीह से आने वाले भारी वाहनों को थाना बांसडीह रोड के पास रोका जाएगा। ऐसे वाहन सुखपुरा, गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से होकर फेफना, नरहीं या रसड़ा की ओर जा सकेंगे। वहीं, सिकंदरपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को हनुमानगंज चौकी पर रोका जाएगा। अगर उन्हें दुबहड़, हल्दी या बैरिया की ओर जाना है, तो सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार मार्ग से होकर जाना होगा, जबकि नरहीं व फेफना की ओर जाने वाले वाहनों को सुखपुरा, गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से होकर भेजा जाएगा।
रसड़ा और नरहीं से आने वाले भारी वाहनों को फेफना तिराहा पर रोका जाएगा, जबकि बैरिया की दिशा में जाने वाले वाहनों को गड़वार (त्रिकालपुर तिराहा) से सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार होते हुए भेजा जाएगा। इसी प्रकार गड़वार से आने वाले भारी वाहनों को अगरसंडा के पास रोका जाएगा। उन्हें हल्दी या बैरिया की ओर जाने के लिए सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार मार्ग का उपयोग करना होगा।
इसके अलावा, धनतेरस और दीपावली के दौरान बलिया शहर के चौक क्षेत्र को ‘नो ई-रिक्शा जोन’ घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कासिम बाजार चौराहा, सब्जी मंडी तिराहा, दुर्गा मंदिर चौराहा गुदरी बाजार, हनुमानगढ़ी तिराहा, उमाशंकर चौराहा और आर्य समाज रोड तिराहा पर बैरियर लगाकर ई-रिक्शा वाहनों को रोक दिया जाएगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन इलाकों में किसी भी ई-रिक्शा को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, ताकि त्योहारी भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और नागरिक सुरक्षित रूप से खरीदारी कर सकें।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग