Ballia News: बलिया में बकरी के बच्चों को लेकर खूनी संघर्ष, एक हत्या

कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान सुगिया देवी की बहू विक्की देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान विक्की देवी की मौत हो गई।