बलिया

Ballia News: बलिया में बकरी के बच्चों को लेकर खूनी संघर्ष, एक हत्या

चकखान गांव में बकरी के बच्चे को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। विवाद के दौरान एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 29, 2025

Ballia news

Ballia news, Pic-Patrika

Ballia Crime: बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चकखान गांव में बकरी के बच्चे को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। विवाद के दौरान एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, चकखान गांव में नट बिरादरी के सुगिया देवी और विंदु देवी के परिवार आमने-सामने रहते हैं। बुधवार को सुगिया देवी की बकरी का एक बच्चा विंदु देवी के घर में घुस गया और वहां रखा खाना जूठा कर दिया। इसे लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई।

दोनोंपक्ष में चले लाठी डंडे

कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान सुगिया देवी की बहू विक्की देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान विक्की देवी की मौत हो गई।

मृतका विक्की देवी सात बच्चों की मां थी — जिनमें तीन बेटियां और चार बेटे शामिल हैं। घटना के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी परिवार घर छोड़कर फरार हो गया है। प्रभारी निरीक्षक नरेश मलिक ने बताया कि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, लेकिन दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

महिला की मौत से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने गांव में एहतियातन अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।

Published on:

29 Oct 2025 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में बकरी के बच्चों को लेकर खूनी संघर्ष, एक हत्या

बलिया

उत्तर प्रदेश

