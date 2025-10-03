Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बीएसएफ जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने लगाई फांसी, दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

जिले फेफना थाना क्षेत्र से हृदयविदारक घटना सामने आई है। बीएसएफ जवान मनोहर पांडेय (39) की मौत की खबर सुनकर उनकी मां बसंती देवी (65) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह परिजन जब सोकर उठे तो उन्हें शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

less than 1 minute read

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 03, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले फेफना थाना क्षेत्र से हृदयविदारक घटना सामने आई है। बीएसएफ जवान मनोहर पांडेय (39) की मौत की खबर सुनकर उनकी मां बसंती देवी (65) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह परिजन जब सोकर उठे तो उन्हें शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों के अनुसार मनोहर पांडेय परिवार के इकलौते बेटे थे। गुरुवार को चंडीगढ़ अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर से उनका निधन हो गया था। यह खबर सुनकर मां गहरे सदमे में चली गईं और शुक्रवार तड़के उन्होंने यह कदम उठा लिया।

2008 में भर्ती हुए थे बीएसएफ में

नसीराबाद निवासी मनोहर पांडेय 2008 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। तीन वर्ष की आयु में ही पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। मां बसंती देवी ने संघर्ष कर उन्हें पढ़ाया और नौकरी तक पहुंचाया। मनोहर की पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। वर्ष 2012 में उनकी शादी हुई और वर्तमान में उनकी दो बेटियां हैं – माही (13) और एक माह की शिशु।

लंबे समय से चल रहा था इलाज

2018 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के बाद मनोहर ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जनवरी 2025 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। वहां लगातार इलाज के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया।

शनिवार को होगा मां-बेटे का अंतिम संस्कार

घटना के समय मनोहर की पत्नी अन्नू और दोनों बेटियां चंडीगढ़ में ही मौजूद थीं। परिजन अब जवान के पार्थिव शरीर के बलिया पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को मां और बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा।

Published on:

03 Oct 2025 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बीएसएफ जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने लगाई फांसी, दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

बलिया

उत्तर प्रदेश

