Ballia News: बीएसएफ जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने लगाई फांसी, दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

नसीराबाद निवासी मनोहर पांडेय 2008 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। तीन वर्ष की आयु में ही पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। मां बसंती देवी ने संघर्ष कर उन्हें पढ़ाया और नौकरी तक पहुंचाया। मनोहर की पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। वर्ष 2012 में उनकी शादी हुई और वर्तमान में उनकी दो बेटियां हैं – माही (13) और एक माह की शिशु।