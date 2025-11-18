Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: झाड़ियों में मिला 34 वर्षीय अज्ञात युवती का नग्न शव, हत्या की आशंका

बैरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक लगभग 34 वर्षीय महिला का सिरकटा नग्न शव बरामद हुआ। घटना चांद दीयर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बकुल्हा नई बस्ती मार्ग की बताई जा रही है।

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 18, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia Crime: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक लगभग 34 वर्षीय महिला का सिरकटा नग्न शव बरामद हुआ। घटना चांद दीयर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बकुल्हा नई बस्ती मार्ग की बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू की, लेकिन घंटों प्रयास के बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शव रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिला है और उसका कुछ हिस्सा डिकंपोज भी हो चुका है। प्राथमिक जांच में शव एक से दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस शिनाख्त और घटना की जांच में जुटी हुई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: झाड़ियों में मिला 34 वर्षीय अज्ञात युवती का नग्न शव, हत्या की आशंका

बलिया

उत्तर प्रदेश

