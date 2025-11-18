Ballia News: झाड़ियों में मिला 34 वर्षीय अज्ञात युवती का नग्न शव, हत्या की आशंका

Ballia Crime: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक लगभग 34 वर्षीय महिला का सिरकटा नग्न शव बरामद हुआ। घटना चांद दीयर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बकुल्हा नई बस्ती मार्ग की बताई जा रही है।